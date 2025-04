Le notizie di oggi: il presidente cinese Xi Jinping invoca "un futuro condiviso con i Paesi limitrofi", l'India taglia i tassi di interesse. Il presidente Ucraino Zelensky: due cittadini cinesi che combattevano con i russi catturati nel Donetsk. Israele chiude sei scuole dell'Unrwa a Gerusalemme Est lasciando senza istruzione 800 ragazzi. Venti morti in un incendio in una casa di riposo a Chengde.

CINA-ASIA-STATI UNITI

Sono entrati in vigore questa notte i dazi annunciati una settimana fa da Trump per 60 Paesi, con la tariffa per la Cina elevata nelle ultime ore al 104% dopo l’annuncio di Pechino di contro-dazi al 34% sulle merci importate dagli Stati Uniti. Questa mattina sulla vicenda è intervenuto il presidente cinese Xi Jinping ha invocato la costruzione di una “comunità con un futuro condiviso con i Paesi limitrofi”. Da parte sua l’India, in concomitanza con l’entrata in vigore dei dazi, ha abbassato i suoi tassi di interesse di 25 punti base, portandoli al 6% per sostenere la propria economia.

UCRAINA-RUSSIA-CINA

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha dichiarato che le truppe di Kiev avrebbero catturato nelle regione del Donetsk due cittadini cinesi che combattevano a fianco delle forze russe. “Abbiamo i documenti di questi prigionieri, le carte di credito e i dati personali”, ha dichiarato Zelenskyy in un post sui social media che include un video di uno dei presunti prigionieri cinesi. La Cina si presenta come parte neutrale nel conflitto, ma è uno stretto alleato politico ed economico della Russia, e i membri della Nato hanno bollato Pechino come un “sostenitore decisivo” dell'invasione di Mosca, che non ha mai condannato.

ISRAELE-PALESTINA

Israele ha chiuso sei scuole dell’Unrwa – l’agenzia delle Nazioni Unite per i profughi palesatinesi – frequentate da almeno 800 ragazzi a Gerusalemme Est. La misura è stata fortemente condannata dall’Autorità nazionale palestinese che denuncia la “negazione del diritto all’istruzione”. Nel frattempo la Corte Suprema israeliana ha emesso un'ingiunzione provvisoria in cui si afferma che il capo dello Shin Bet (l'agenzia di intelligence interna), Ronen Bar, deve rimanere in carica fino a nuovo avviso e dà al governo Netanyahu e al procuratore generale tempo fino al 20 aprile per raggiungere un compromesso sulla controversia legale relativa al suo licenziamento.

CINA

Venti persone sono rimaste uccise in un incendio scoppiato in una casa di riposo nella città di Chengde, nella provincia settentrionale Dell’Hebei in Cina. Si tratta dell'ultimo di una serie di incidenti simili avvenuti negli ultimi anni nel Paese. Le autorità hanno disposto l’arresto del proprietario mentre si indaga sulle cause.

INDIA

Il governo indiano ha lanciato una nuova app per rendere più accessibile e sicuro l’Aadhaar, il documento di identità digitale. Combina l'autenticazione facciale con l'intelligenza artificiale il sistema prevede la verifica istantanea tramite codice QR e l'identificazione facciale in tempo reale per l'autenticazione. In questo modo si eliminerà la necessità di portare con sé fotocopie o carte fisiche.

RUSSIA-GIAPPONE

La procura generale di Russia ha dichiarato “indesiderata” l’associazione giapponese per “le questioni dei territori settentrionali”, con la quale venivano valutate le revisioni delle frontiere tra Russia e Giappone, una questione rimasta in sospeso fin dalla fine della seconda guerra mondiale con la contesa sulle isole Kurily, che i giapponesi ritengono un proprio territorio.

KAZAKISTAN

Il Kazakistan riceverà entro il 2025 una riserva di 3,7 miliardi di metri cubi di acqua dal fiume Syrdarya durante il periodo delle irrigazioni dei campi, come ha comunicato il ministero delle risorse idriche di Astana grazie all’accordo con i colleghi di Tagikistan, Uzbekistan e Turkmenistan nella seduta della commissione specifica di coordinamento.