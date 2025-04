Il presidente Prabowo Subianto in visita in Turchia nei giorni scorsi ha annunciato la partecipazione indonesiana al programma turco per lo sviluppo di un caccia stealth di quinta generazione. L’interesse dell’Indonesia si inserisce in un più ampio sforzo nazionale per modernizzare l’equipaggiamento delle proprie forze armate.

Jakarta (AsiaNews) – L’Indonesia ha manifestato l’intenzione di unirsi allo sviluppo del caccia di quinta generazione Kaan, progettato e prodotto dalla Turkish Aerospace Industries, l’industria aeronautica statale della Turchia. Lo ha annunciato nei giorni scorsi il presidente indonesiano Prabowo Subianto durante la sua visita ufficiale ad Ankara, seconda tappa di un tour mediorientale che ha già toccato gli Emirati Arabi Uniti e proseguirà in Egitto, Qatar e Giordania.

“L’Indonesia vuole partecipare allo sviluppo del caccia di quinta generazione Kaan e allo sviluppo di sottomarini con l’industria turca”, ha dichiarato Prabowo, come riportato dall’agenzia di stampa Antara. La dichiarazione è arrivata al termine dell’incontro con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che ha a sua volta confermato l’intesa generale tra i due Paesi per potenziare la cooperazione nella produzione militare, senza tuttavia menzionare esplicitamente il progetto Kaan.

Sviluppato a partire dal 2010 e pensato per sostituire progressivamente gli F-16 attualmente in uso all’aeronautica turca, il Kaan è un caccia stealth bimotore che ambisce a posizionare la Turchia tra i Paesi in grado di produrre autonomamente tecnologia militare avanzata. Il velivolo ha già effettuato due voli di prova nel 2024 e la produzione in serie è prevista a partire dal 2028-2029. La BAE Systems, compagnia britannica leader nel settore della difesa, figura tra i subappaltatori del progetto.

L’interesse dell’Indonesia si inserisce in un più ampio sforzo nazionale per modernizzare l’equipaggiamento delle proprie forze armate. Sotto il precedente presidente Joko Widodo, Prabowo – che allora ricopriva la carica di ministro della Difesa – aveva firmato una serie di importanti contratti per l’acquisto di armamenti: tra questi, 42 caccia Rafale dalla Francia per un valore di 8,1 miliardi di dollari (sei dei quali saranno consegnati nel 2025), un aereo da trasporto Airbus A400M, 12 droni turchi per 300 milioni di dollari, 24 caccia F-15 dalla Boeing e 24 elicotteri da trasporto dalla Lockheed Martin, entrambi dagli Stati Uniti.

In parallelo, Jakarta ha anche avviato un programma per rafforzare la propria flotta sottomarina, attualmente composta da quattro unità. Nel marzo 2023, il Naval Group francese ha firmato con il cantiere indonesiano statale PT PAL un contratto per la costruzione in loco di due sottomarini Scorpene. La Turchia, da parte sua, ha recentemente messo in servizio il primo dei suoi sei sottomarini della classe Reis, dotati di un sistema di propulsione indipendente dall’aria, che li rende operativi senza bisogno di emersione per lunghi periodi.

Nel corso dell’incontro ad Ankara, Prabowo (volato in Turchia a poche settimane dal viaggio di Erdogan a Jakarta a febbraio) ha anche annunciato – senza fornire ulteriori dettagli – la creazione di una joint-venture nel settore della difesa tra i due Paesi. Si tratterebbe di un ulteriore passo per consolidare il partenariato strategico tra Indonesia e Turchia.