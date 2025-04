La notizie di oggi: forte terremoto al confine tra l'Afghanistan e il Tagikistan. Un uomo della comunità ahmadi linciato da estremisti islamici a Karachi. Secondo un sondaggio del Pew Research Center cominciano a calare gli americani con un'opinione sfavorevole sulla Cina. A Phnom Penh Xi Jinping ha firmato anche il contratto di partenariato per riprendere i lavori del canale Funan Techo

INDIA

La Bhagavad Gita, una pietra miliare della tradizione indù, e il Natyashastra di Bharat Muni sono stati iscritti dall’Unesco nel suo Registro della Memoria del Mondo, un'iniziativa globale che mira a preservare il patrimonio documentario di inestimabile valore. Il primo ministro Narendra Modi l’ha definito “un riconoscimento globale della nostra saggezza senza tempo e della nostra ricca cultura”. La Bhagavad Gita è un dialogo sacro tra Krishna e Arjuna, mentre il Natyashastra, è considerato il testo fondamentale per la tradizione indiana del teatro, della danza e della musica.

AFGHANISTAN

Un forte terremoto di magnitudo 5,8 ha colpito oggi la regione di confine tra Afghanistan e Tagikistan, provocando scosse avvertite anche in alcune zone dell'India settentrionale e del Pakistan, tra cui il Kashmir e Delhi. Il sisma si è verificato alle 12,17 ora locale e non è ancora chiara l’entità dei danni. L'epicentro è stato localizzato nella zona di confine tra Afghanistan e Tagikistan, una regione soggetta ad attività sismica a causa dei movimenti tettonici.

PAKISTAN

Un uomo di 46 anni è stato linciato ieri a Karachi quando alcune centinaia di sostenitori del partito religioso Tehreek-i-Labbaik Pakistan (TLP) hanno preso d'assalto un luogo di culto appartenente alla comunità ahmadi nell'area di Saddar. La polizia - che sta cercando di dientificare gli autori del crimine - ha recuperato le immagini di alcune telecamere a circuito chiuso che mostrano che la vittima stava filmando i manifestanti del TLP da dietro la sala della comunità con il suo cellulare quando qualcuno della folla lo ha identificato.

CINA-STATI UNITI

Proprio mentre la guerra commerciale imperversa tra Washington e Pechino, il Pew Research Center ha diffuso i risultati di un sondaggio condotto a fine marzo (prima cioè della conferenza stampa di Trump sui dazi) secondo cui per la prima volta in cinque anni, la percentuale di americani con un'opinione sfavorevole della Cina è leggermente diminuita rispetto all'anno precedente, passando dall'81% del 2024 al 77% del 2025. La percentuale di chi ha un'opinione molto sfavorevole della Cina è scesa di ben 10 punti percentuali, mentre quella di chi considera la Cina un nemico degli Stati Uniti è passata dal 42% dell'anno scorso all’attuale 33%.

CAMBOGIA-CINA

Durante la visita del presidente cinese Xi Jinping la Repubblica Popolare Cinese e il governo cambogiano hanno firmato un contratto di partenariato del valore di 1,15 miliardi di dollari per finanziare il progetto del canale Funan Techo in Cambogia. L'ambizioso progetto per il corso d’acqua lungo 151 chilometri che dovrebbe collegare un ramo del fiume Mekong a un porto sul Golfo di Thailandia, è stato lanciato l'anno scorso, ma i lavori si sono interrotti subito dopo la posa della prima pietra a causa di problemi di finanziamento.

GIAPPONE

Secondo il Ministero della Salute del Giappone, nel 2024 è stato registrato un numero record di suicidi tra i giovanissimi, mentre il numero totale di suicidi è sceso al secondo livello più basso di sempre. Nel 2024 complessivamente 20.320 persone si sono tolte la vita, 1.517 in meno rispetto all’anno precedente. È il secondo dato più basso dal 1978. Tuttavia, il numero di studenti delle scuole elementari, medie e superiori che si sono suicidati è aumentato di 16 unità, raggiungendo la cifra record di 529.

RUSSIA

Alcuni sconosciuti hanno cercato di dare fuoco alla casa dell’imam principale della regione di Rostov nella Russia meridionale, Mukhammed Bikmaev, che nel giugno 2024 aveva condotto le trattative con i rivoltosi del lager locale, che avevano preso d’assalto la zona d’isolamento. Il governatore locale Jurij Sljusar ha dichiarato che verranno duramente contrastati tutti i tentativi di diffondere la discordia, il terrore e l’odio” nella regione.

TURKMENISTAN

Il presidente del Turkmenistan, Serdar Berdymukhamedov, si è recato in visita in Giappone, dove ha firmato diversi accordi con le autorità di Tokyo, per la costruzione di una nuova fabbrica di raffinazione di gas e petrolio nel velayat di Akhal e altre iniziative energetiche comuni, e coinvolgendo la Sumitomo Heavy Industries nella costruzione della città di Arkadag.