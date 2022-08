Le altre notizie del giorno: in India arrestati per sei ore i leader del Partito del Congresso, nelle Filippine una tribù indigena è minacciata dallo sviluppo delle infrastrutture, almeno 8 morti in un'esplosione a Kabul rivendicata dallo Stato islamico, i sadristi in Iraq hanno occupato la Green Zone, l'Uzbekistan è sempre meno democratico.