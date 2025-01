di Melani Manel Perera

Deniyaya (AsiaNews) – Il Thai Pongal, una delle festività più importanti della cultura tamil, è stato celebrato ieri, 14 gennaio, sia dai devoti indù nei templi sia dai cristiani tamil nelle chiese dell’entroterra della Provincia meridionale dello Sri Lanka. La festa, che celebra il raccolto e ringrazia il Sole, Madre Natura e gli animali, è stata accompagnata dalla preparazione del tradizionale Pongal – riso cotto con latte e zucchero di canna – e dalla distribuzione di libri e materiali scolastici ai bambini della comunità della ragione di Malaiyaha, ancora oggi in condizioni di forte svantaggio sociale rispetto agli altri tamil. La parola “Thai”, invece, si riferisce al primo mese del calendario tamil.

La celebrazione è stata promossa dall’organizzazione Voice of Plantation People (VOPP), che ha distribuito aiuti a 175 alunni di talento nei distretti di Galle e Matara. Nei templi indù di Pattini Amman, a Thalgaswala, e Pussawala, a Deniyaya, sono state eseguite cerimonie di benedizione per la comunità (puja), mentre nella Chiesa di San Giuseppe di Deniyaya, p. Sebastian Nagaraj ha celebrato la Messa speciale, integrando i rituali tamil, una pratica che ha ricevuto l’approvazione dal Vaticano.

P. Nagaraj durante l’omelia ha infatti sottolineato che il Thai Pongal, pur non essendo una festività religiosa, appartiene alla cultura tamil e rappresenta un’opportunità per ringraziare Dio per il Creato. Celebrando questa festa con i rituali e le usanze tamil - ha affermato, si uniscono fede e identità culturale, offrendo una benedizione all’intera comunità. Il sacerdote ha poi ricordato i 200 anni dalla migrazione della comunità Malaiyaha in Sri Lanka, invitando i fedeli a vivere con gratitudine e fratellanza, senza discriminazioni. I Malaiyaha sono infatti i tamil che vennero costretti dai funzionari dell’impero britannico a trasferirsi in Sri Lanka per lavorare nelle piantagioni di tè.

I rappresentanti della comunità, tra cui M. Devika, S. Simeon e Mahinda Kumar, parlando con AsiaNews, hanno definito l’iniziativa del VOPP un “atto nobile” che dimostra una vera fratellanza. Anche gli studenti beneficiari, come P. Kaweesh e S. Subhashini, hanno espresso gratitudine verso i donatori, descrivendo i materiali ricevuti come un incoraggiamento a studiare con maggiore impegno.

La preside della scuola primaria tamil di Igalkanda, Naganathan N. Roshini, ha elogiato il VOPP come il primo gruppo ad aver fornito un aiuto così prezioso agli studenti. L’iniziativa è stata possibile grazie al supporto di benefattori locali e internazionali provenienti da Paesi come l’Australia e l’Italia.

La celebrazione del Thai Pongal ha anche riportato l’attenzione sulle difficoltà che affronta la comunità Malaiyaha, che nonostante il suo contributo cruciale all’economia dello Sri Lanka, continua a lottare per il riconoscimento dei propri diritti fondamentali.

Il segretariato del VOPP, con sede a Negombo e composto interamente da cattolici, lavora per costruire una base solida che garantisca i diritti essenziali alla comunità, portando avanti una storia di 200 anni di impegno e resilienza.