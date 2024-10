di Nirmala Carvalho

I commenti rilasciati da Subhash Velingkar, ex leader locale del Rashtriya Swayamsevak Sangh, a un mese dall'inizio della decennale esposizione delle spoglie del santo, hanno provocato manifestazioni e proteste. P. Savio Fernandes, segretario esecutivo del Consiglio per la giustizia sociale e la pace, ha chiesto di mantenere l'armonia sociale. Diversi politici locali presentano denuncia per offesa dei sentimenti religiosi.

Goa (AsiaNews) – Le autorità ecclesiastiche dello stato indiano occidentale di Goa hanno lanciato un appello per la pace e la moderazione dopo i commenti di Subhash Velingkar, ex leader locale del Rashtriya Swayamsevak Sangh (Rss), che ha chiesto un'analisi del dna delle reliquie di San Francesco Saverio, patrono della città di Goa. Le dichiarazioni, rilasciate il 2 ottobre, a un mese dall'inizio della decennale esposizione delle spoglie del santo, hanno provocato manifestazioni e proteste.

In una dichiarazione rilasciata la sera del 5 ottobre, p. Savio Fernandes, segretario esecutivo del Consiglio per la giustizia sociale e la pace (CSJP), ha affermato che la comunità cattolica di Goa condanna le affermazioni "offensive e denigratorie" di Velingkar, ma ha esortato i fedeli a mantenere la moderazione per il bene della pace e dell'armonia tra le comunità.

"Le affermazioni di Velingkar feriscono profondamente i sentimenti religiosi non solo dei cattolici, ma anche di molte persone appartenenti ad altre fedi, che venerano il santo per i numerosi favori ricevuti nelle loro vite dopo aver pregato per lui", si legge nella dichiarazione. P. Fernandes ha poi ricordato che le vere priorità sono altre: "Invitiamo i cittadini a non distogliere l'attenzione dalle principali problematiche che affliggono il nostro Stato", ha sottolineato.

Il CSJP ha inoltre chiesto alle autorità competenti di prendere i provvedimenti necessari, in base alle leggi vigenti, sottolineando che Velingkar ha “deliberatamente e maliziosamente” cercato di mettere “una comunità contro l'altra”.

Espulso dall'Rss, un'organizzazione estremista indù vicina al partito di governo a livello nazionale, il Bjp, Velingkar aveva già dichiarato due anni fa che San Francesco Saverio non poteva essere considerato “Goencho Saib”, protettore della città di Goa, e aveva avviato una campagna per sostituire la sua figura con quella di un guerriero della mitologia indù chiamato Parshuram.

Francesco Saverio, missionario gesuita spagnolo, sbarcò a Goa nel 1542, quando la regione era una colonia portoghese. Le sue reliquie sono conservate nella Basilica del Bom Jesus a Old Goa, e la loro esposizione è prevista dal 21 novembre 2024 al 5 gennaio 2025.

Venerdì 4 ottobre, oltre 300 persone, inclusi alcuni leader politici locali, si sono radunate davanti alla stazione di polizia di Margao. Il giorno successivo, i manifestanti hanno bloccato le strade a Margao, Anjuna e Old Goa.

Il 3 ottobre, Velingkar aveva a sua volta accusato “certi gruppi di attivisti” di diffondere “narrazioni false” e aveva presentato una denuncia alla polizia, dichiarando: "Ho recentemente fatto una dichiarazione sull'Inquisizione di Goa, un capitolo sfortunato nella storia della città, avvenuto durante il dominio portoghese. Sebbene la storia riconosca i contributi di San Francesco Saverio alla diffusione del cristianesimo, è importante comprendere che l'Inquisizione di Goa creò un regno del terrore per molti non cristiani", ha sostenuto.

"L'iniziativa di un test del DNA per verificare l'identità dei resti, ritenuti essere quelli di San Francesco Saverio, ha guadagnato slancio tra i buddisti in Sri Lanka e a livello globale", ha aggiunto.

Anche Churchill Alemao, ex Chief Minister di Goa e membro dell'All India Trinamool Congress, ha presentato una denuncia alla polizia contro Velingkar: “Persone di tutte le fedi – indù, musulmani e cristiani – hanno vissuto pacificamente a Goa, ma persone come lui stanno cercando di distruggere la storica armonia tra comunità. I sentimenti di tutti coloro che venerano San Francesco Saverio vengono feriti da tali affermazioni. Ho presentato una denuncia alla stazione di polizia di Colva," ha spiegato.

L'attuale Chief Minister dello stato, Pramod Sawant, del BJP, ha assicurato che verranno prese misure contro Velingkar: "Qualunque provvedimento sia stato preso nel caso contro p. Bolmax Pereira, lo stesso sarà applicato per Velingkar," ha annunciato. P. Bolmax Pereira, parroco della Chiesa di San Francesco Saverio a Chicalim, nel sud di Goa, era stato denunciato lo scorso anno per aver presumibilmente offeso, durante un sermone, i sentimenti religiosi con dichiarazioni denigratorie su Chhatrapati Shivaji Maharaj, un maragià che combatté contro gli imperi Moghul.

Il chief minister ha chiesto alla popolazione di non prendere la legge nelle proprie mani: "Nessuno dovrebbe cercare di creare tensioni comunitarie. A tutti verrà garantita giustizia equa," ha dichiarato.