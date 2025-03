Le notizie di oggi: l’opposizione in Corea del Sud presenta una mozione di impeachment anche per il presidente ad interim. Hanoi arresta attivista pro-democrazia per “attività anti-comuniste”. Interrotta con uso di bulldozer e oltre un centinaio di arresti la protesta in atto da un anno degli agricoltori indiani nel Punjab. Riyadh, giro di vite contro prostituzione e “immoralità”: oltre 50 arresti.

ISRAELE - PALESTINA

Il premier Benjamin Netanyahu ha licenziato il capo dello Shin Bet Ronen Bar, imputandogli il fallimento dell’intelligence che ha favorito l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. La decisione ufficiale è arrivata ieri sera con voto del governo ed è destinata ad alimentare lo scontro politico e sociale, mentre l’opposizione ha già presentato ricorso alla Corte suprema. La decisione, legata in realtà alle inchieste giudiziarie contro il premier, ha alimentato le proteste di piazza che si uniscono a quelle delle famiglie degli ostaggi per la ripresa del conflitto a Gaza. Nei bombardamenti delle ultime ore dell’aviazione israeliana nella Striscia, intanto, sono morte almeno altre 91 persone, ordinate nuove evacuazioni.

COREA DEL SUD

Oggi i partiti di opposizione hanno presentato una mozione per l’impeachment del presidente ad interim Choi Sang-mok. Ad annuncialo il Partito democratico, con una decisione che rischia di inasprire un quadro politico già segnato dal procedimento al presidente Yoon Suk Yeol in stato di accusa per aver dichiarato per alcune ore la legge marziale nel Paese. Al momento non si conoscono ancora i tempi del voto parlamentare, che si dovrà esprimere su Choi con maggioranza semplice.

VIETNAM

La polizia nella provincia meridionale di Dong Nai ha arrestato il 28enne attivista pro-democrazia Quach Gia Khang, con l’accusa di “condurre attività volte a rovesciare l’amministrazione popolare” ai sensi dell’art. 109 del codice penale. Membro di Assembly for Democracy and Pluralism, con base in Francia, avrebbe cercato di “rovesciare il governo comunista” mediante l’uso di Facebook, Viber e altri social. Khang è il secondo membro del gruppo arrestato in sei mesi.

INDIA

Dopo oltre un anno le autorità hanno interrotto a forza, con l’arresto di centinaia di manifestanti e l’uso di bulldozer per sgombrare gli accampamenti temporanei, la protesta degli agricoltori iniziata nel febbraio 2024. I dimostranti si erano fermati al confine fra Punjab e il vicino Stato di Haryana, nel nord, dopo che la polizia aveva interrotto la marcia verso Delhi per chiedere migliori prezzi per le colture. Fra i fermati i leader degli agricoltori Sarwan Singh Pandher e Jagjit Singh Dallewal.

ARABIA SAUDITA

Le autorità saudite hanno arrestato oltre 50 persone, fra le quali lavoratori del sesso e cittadini stranieri, in un giro di vite finalizzato alla repressione di “atti immorali”. A finire in prigione almeno 11 donne con l’accusa di prostituzione, oltre a decine di migranti fermati per presunti reati legati ad attività nei saloni di massaggio e per aver costretto donne e bambini all’accattonaggio.

GIAPPONE

Il Giappone è la prima squadra a qualificarsi per i mondiali di calcio 2026 che si disputeranno in Canada, Messico e Stati Uniti, aggiungendosi alle tre nazioni ospitanti già presenti di diritto. Con la vittoria di ieri per 2 a 0 in casa sul Bahrein, il team del Sol Levante ha ottenuto matematicamente il primo posto nel girone C assicurandosi l’ottava partecipazione consecutiva alla rassegna iridata.

RUSSIA - INDIA

La presidente della compagnia russa X5, da cui dipendono diverse reti commerciali come Pjateročka, Perekrestok e Čižik con oltre 400mila dipendenti, ha lanciato l’allarme per carenza di forza lavoro e diminuzione del flusso di migranti. Per fronteggiare le difficoltà è necessario “attivare i progetti di attrazione di personale qualificato dai Paesi asiatici”, soprattutto dall’India.

KIRGHIZISTAN

Il prossimo 24-25 aprile si terrà a Biškek, la capitale del Kirghizistan, la Central Asia Startup Cup, la prima conferenza internazionale sulle start-up per l’ecosistema dell’Asia centrale. Fra i temi anche le prospettive “smart” in ambito commerciale, con la partecipazione di numerosi investitori e imprenditori delle principali realtà avanzate tecnologicamente a livello mondiale.