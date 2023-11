Le notizie del giorno: Xi Jinping torna a Shanghai a un anno dalle proteste zero Covid. Marcos non andrà alla COP28 per seguire i negoziati per il rilascio dei marittimi sequestrati dagli Houthi. L'omaggio di Pechino a Henry Kissinger, scomparso ieri all'età di 100 anni. Il GIappone parteciperà a operazioni di sminamento in Ucraina. La Banca centrale russa in soccorso al rublo.

ISRAELE-PALESTINA

La tregua tra israeliani e palestinesi è stata prorogata per un altro giorno, ma ieri vi sono stati forti contrasti sul numero degli ostaggi che Hamas dovrebbe rilasciare oggi. Stamattina un attacco terroristico palestinese a una fermata dell'autobus alle porte di Gerusalemme ha provocato tre morti e numerosi feriti. Ieri due ragazzi palestinesi di 8 e 14 anni erano morti durante un raid dell’esercito israeliano a Jenin. Intanto la Cina ha presentato all’Onu un piano in cinque punti per la pace in Medio Oriente che comprende un cessate il fuoco duraturo e la convocazione di una Conferenza internazionale sotto l’egida dell’Onu per la ricerca di una soluzione politica complessiva al conflitto.

FILIPPINE-IRAN

Il presidente delle Filippine Ferdinand Marcos Jr. ha cancellato all’ultimo minuto il viaggio a Dubai per la COP28 per seguire personalmente le trattative per rilascio di 14 marittimi filippini sequestrati dagli Houthi - le milizie ribelli sciite dello Yemen – nel Mar Rosso dieci giorni fa mentre svolgevano il loro lavoro su un cargo di proprietà israeliana. Marcos ha dichiarato che invierà una "delegazione di alto livello a Teheran con l'obiettivo di fornire la necessaria assistenza ai nostri marittimi".

CINA

Il presidente cinese Xi Jinping si è recato oggi in visita a Shanghai: si è trattato della prima visita dal novembre 2020 nel cuore economico-finanziario della Repubblica popolare cinese e giunge a un anno esatto dalle proteste contro la politica zero Covid che qui ebbero il loro epicentro. Un video pubblicato dalla televisione di Stato ha mostrato Xi mentre ispezionava un robot umanoide e una sezione di una mostra che illustrava la tecnologia cinese dei circuiti integrati.

STATI UNITI-CINA

La morte dell’ex segretario di Stato americano Henry Kissinger, avvenuta ieri all’età di 100 anni, è commentata oggi anche da molti analisti asiatici che ricordano il ruolo da lui ricoperto alla fine degli anni Settanta nel disgelo tra Washington e Pechino. L’ambasciatore della Repubblica popolare cinese negli Stati Uniti Xie Feng ha scritto su X che “il popolo cinese lo ricorderà sempre come un vecchio amico molto apprezzato".

GIAPPONE-UCRAINA

Il Giappone intende aderire a un progetto multinazionale per eliminare le mine terrestri in Ucraina. Nell'ambito del progetto pianificato dal "Gruppo di contatto di difesa ucraino" guidato dagli Stati Uniti, le forze di autodifesa giapponesi – ha annunciato una fonte governativa - dovrebbero fornire attrezzature per lo sminamento all'Ucraina e cooperare nella formazione del personale.

RUSSIA

La Banca centrale di Russia si prepara a immettere grandi quantità di valuta straniera sui mercati internazionali, attingendo alle poche riserve rimaste, per almeno 12 miliardi di dollari, pur di mantenere il corso del rublo senza ulteriori crolli nei mesi precedenti alle elezioni presidenziali di marzo 2024, con complicate operazioni finanziarie internazionali.

ARMENIA-AZERBAIGIAN

Il presidente del parlamento di Erevan, Alen Simonyan, ha affermato che l’accordo di pace con l’Azerbaigian può essere concluso nell’arco di un paio di settimane, sempre che ci sia per questo la volontà politica da parte di Baku, e che gli armeni hanno invitato una nuova proposta rivista dell’accordo proprio in questi giorni.