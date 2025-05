Le notizie di oggi: Giappone, Cina, Corea del Sud e i Paesi dell'Asean lanciano una nuovo accordo per prestiti d'emergenza a tutela della stabilità finanziaria nella regione. Ex premier sud-coreano Han sostiene il candidato Ppp per un fronte unito fra i conservatori al voto del 3 giugno. L’Onu chiede “massima moderazione” a India e Pakistan, l’Oic esprime “preoccupazione”.

YEMEN - ISRAELE - GAZA

In Yemen vi sono almeno 4,8 milioni di persone sfollate interne (su 39 milioni circa), molte delle quali sono state costrette a fuggire più volte a causa del peggioramento della carenza di alloggi e del crescente rischio di sfratto. Sono i numeri diffusi dall’Alto commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr), che rilancia l’appello per aiuti umanitari a una popolazione vulnerabile. Intanto Israele ha colpito obiettivi Houthi nella città portuale di Hodeida, causando almeno un morti e 35 feriti, in risposta al missile che il 4 maggio ha lambito l’aeroporto Ben Gurion a Tel Aviv.

ASIA

Giappone, Cina, Corea del Sud e i 10 paesi Asean (i cosiddetti Asean plus 3) hanno concordato il miglioramento della rete di sicurezza finanziaria regionale, lanciando una nuova linea di prestito volta a rispondere in modo rapido alle crisi causate da pandemie e disastri naturali. L’obiettivo è di istituire la nuova struttura nell’ambito del loro accordo di swap valutario noto come Chiang Mai Initiative Multilateralization (Cmim). Nato dopo la crisi finanziaria asiatica del 1997-98, è progettato per sostenere la stabilità finanziaria regionale. La nuova struttura consentirà di accedere a finanziamenti di emergenza senza condizioni in caso di shock improvvisi.

COREA DEL SUD

L’ex primo ministro Han Duck-soo ha detto oggi di non vedere altra alternativa che collaborare col candidato presidenziale del People Power Party oggi al potere, in vista delle elezioni anticipate del 3 giugno. Si prospetta dunque l’unità di intenti fra i conservatori a sostegno dell’ex ministro del lavoro Kim Moon-soo; il rivale Lee Jae-myung, del Partito democratico oggi all’opposizione, rimane favorito nelle sondaggi pre-voto.

ONU - INDIA - PAKISTAN

India e Pakistan, potenze nucleari, devono esercitare la “massima moderazione” e fare un passo indietro per evitare di precipitare in una guerra sanguinosa. È l’appello lanciato ieri dal segretario generale Onu Antonio Guterres in una fase di crescente tensione fra Delhi e Islamabad con accuse reciproche dopo l’attacco mortale ai turisti sul versante indiano del Kashmir. Ieri il Pakistan ha condotto un secondo test missilistico, mentre l’Organizzazione della Cooperazione Islamica (Oic) esprime “profonda preoccupazione” per la situazione nell’Asia del sud.

CINA

Il colosso cinese dell'e-commerce Alibaba ha lanciato a livello nazionale il suo servizio di consegna entro un'ora “Taobao Flash”, aumentando la sua spinta nell'intensificarsi della corsa al commercio al dettaglio on-demand in Cina. Il servizio aggiornato è sostenuto da Ele.me, il braccio di Alibaba che si occupa di consegne di cibo, e offre incentivi aggressivi ai consumatori, tra cui bevande gratuite, buoni in denaro e pasti scontati. Il lancio arriva mentre rivali come JD.com e Meituan aumentano gli investimenti nella consegna istantanea, per dominare un settore che si prevede supererà i 2.000 miliardi di yuan (275 miliardi di dollari) entro il 2030, dato che i consumatori richiedono sempre di più un'evasione più rapida e sconti più consistenti.

EMIRATI ARABI UNITI

Dal prossimo anno scolastico gli Emirati Arabi Uniti (Eau) introdurranno lezioni di intelligenza artificiale per studenti di tutte le età, sin dalla materna, per rimanere all’avanguardia nello studio e utilizzo della tecnologia. La monarchia ha istituito il primo ministero mondiale dell’IA nel 2017 e ha un’università dedicata ad Abu Dhabi. A febbraio i vertici emiratini hanno promesso sino a 50 miliardi di euro per costruire un gigantesco data center di intelligenza artificiale in Francia.

COREA DEL NORD - RUSSIA

Oltre ai soldati nella regione di Kursk, di cui oltre 600 sono già morti, la Corea del Nord ha inviato in Russia circa 15 mila migranti lavorativi, oltre 12 volte in più dell’anno precedente. Sono stanziati principalmente nelle regioni dell’Estremo Oriente, ma si spera che presto siano a disposizione anche nelle grandi città e in tutto il territorio federale, perché si accontentano di salari molto inferiori a quelli di tutti gli altri e lavorano 12 ore al giorno.

ORTODOSSI - AZERBAIGIAN

Il patriarca di Mosca Kirill si è recato in visita a Baku, dove ha presieduto una solenne liturgia nella cattedrale dedicate alle Donne Mirofore, alla presenza anche di molte autorità locali e leggendo il vangelo in slavo e in lingua azera. Egli ha poi incontrato il presidente dell’Azerbaigian, Ilham Aliev, a cui ha trasmesso l’invito alla parata del 9 maggio a Mosca, da parte di Putin.