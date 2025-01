Si paga fino a 500 dollari per l'aumento della richiesta da parte delle famiglie nordcoreane, che stanno cercando di impedire che i figli vengano schierati nella guerra tra Russia e Ucraina. L'esenzione ritarda la leva obbligatoria di un anno ma i controlli potrebbero essere portati a ogni tre mesi. Kiev ha riferito che finora sono stati uccisi o feriti in combattimento circa 4mila nordcoreani.

Seoul (AsiaNews/Agenzie) - Il costo dei certificati falsi per la tubercolosi è quintuplicato in Corea del Nord. Il documento viene infatti richiesto dalle famiglie per evitare che i figli vengano mandati in Russia a combattere contro l’Ucraina, hanno riferito alcuni cittadini nordcoreani a Radio Free Asia. Nonostante né le propaganda di Mosca né quella di Pyongyang abbiano diffuso informazioni a riguardo a livello nazionale, pare che la notizia abbia cominciato a circolare tra i cittadini nordcoreani.

“Fino all'anno scorso, la maggior parte dei certificati medici per l'esenzione militare costava circa 100 dollari”, ha detto un residente in forma anonima. “Ma il prezzo di un certificato di tubercolosi è salito a 500 dollari”, ha aggiunto. La Corea del Nord è considerata dall'Organizzazione mondiale della sanità un Paese ad alto rischio per la tubercolosi, con 135mila casi registrati solo nel 2023, pari a 513 casi ogni 100mila residenti.

In Corea del Nord gli uomini devono prestare servizio nell'esercito per 10 anni, a partire dall’età di 17 anni, mentre le donne per sette. Con il certificato della tubercolosi si può evitare la leva obbligatoria per un anno, fino al controllo successivo. Tuttavia, sempre secondo fonti di RFA, alcune autorità locali starebbero valutando la possibilità di condurre i test per la tubercolosi ogni tre mesi anziché una volta all’anno per ridurre la compravendita di certificati falsi.

Il prezzo di 100 dollari era già molto elevato per una famiglia nordcoreana, dove lo stipendio mensile varia da 5mila a 10mila won, pari a 1 e 3 dollari. Il lavoro nell’esercito, inoltre, non consiste solo nell’addestramento militare, ma anche in una serie di lavori nelle fattorie e nei cantieri edili o in altri progetti governativi.

Secondo le informazioni diffuse dalle intelligence di Stati Uniti e Corea del Sud, nella regione di Kursk, in Russia, contro cui ad agosto l’Ucraina ha lanciato un’offensiva, sono stati schierati quasi 12mila soldati nordcoreani e Pyongyang si appresta a inviarne altri, ha riferito la settimana scorsa lo stato maggiore di Seoul. Per Kiev finora circa 4mila soldati nordcoreani siano stati feriti o uccisi.

“Dopo circa quattro mesi dal dispiegamento della Corea del Nord nella guerra tra Russia e Ucraina, si presume che le misure di follow-up e i preparativi per un ulteriore dispiegamento siano stati accelerati a causa del verificarsi di molte perdite e prigionieri di guerra”, ha riferito l’esercito sudcoreano. Anche l’intelligence militare ucraina ha confermato a inizio mese che c’è stato un riposizionamento delle truppe nordcoreane in seguito alle alte perdite inflitte dall’esercito ucraino.

In alcuni casi, come raccontato dalla CNN, i soldati nordcoreani si sono uccisi facendo esplodere una granata per non finire prigionieri di guerra. Anche se secondo i soldati ucraini i nordcoreani sono “tutti combattenti giovani, addestrati e resistenti”, si sono finora dimostrati impreparati a una guerra moderna con droni. Operano in maniera abbastanza indipendente dall’esercito russo, conquistando territori che poi vengono occupati dai soldati di Mosca, hanno spiegato altri.

Secondo alcune stime, la Corea del Nord ha trasferito alla Russia armi - tra cui missili balistici - per il valore di 5,5 miliardi di dollari in cambio di petrolio e potrebbe ottenere entrate aggiuntive se invierà diverse altre migliaia di soldati (anche fino a 20mila dicono alcune ricerche) nei prossimi mesi. Si pensa che l’esercito nordcoreano sia composto da 1,2 milioni di persone in servizio attivo.