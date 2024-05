Le notizie di oggi: quattro pakistani uccisi in una sparatoria al confine con l'Iran. Netanyahu per la prima volta dal 7 ottobre supera Gantz in un sondaggio in Israele. Hun Manet annuncia per agosto l'inizio dei lavori del canale Funan Techo. A Kaliningrad i vertici di Rosatom e l'Aiea discutono della centrale nucleare di Zaporižja.

HONG KONG

Quattordici esponenti dei movimenti pro-democrazia sono stati condannati e due assolti nel primo verdetto di un processo giunto a conclusione sulla repressione dei movimenti di protesta del 2019 attuata ai sensi della Legge sulla sicurezza nazionale. Il reato di “sovversione” contestato è quello di aver organizzato elezioni primarie per conquistare il maggior numero di seggi possibile all’Assemblea legislativa, con l'intenzione di far cadere il governo allora guidato da Carrie Lam bocciando il bilancio.

IRAN-PAKISTAN

Quattro pakistani sono stati uccisi e due feriti nella tarda serata del 29 maggio, quando le forze iraniane hanno aperto il fuoco nella provincia sud-occidentale del Balochistan, in Pakistan. La sparatoria è avvenuta vicino al confine tra i due Paesi, nel distretto di Washuk. Il defunto ex presidente iraniano Ebrahim Raisi si era recato in Pakistan ad aprile per una visita ufficiale di tre giorni, cercando di ricucire i rapporti dopo gli attacchi militari senza precedenti di quest'anno. L'Iran e il Pakistan hanno avuto una storia di relazioni difficili, ma gli attacchi missilistici di gennaio sono stati gli incidenti più gravi degli ultimi anni.

ISRAELE

Per la prima volta dall’inizio della guerra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha superato in un sondaggio il suo principale antagonista, il ministro del gabinetto di guerra Benny Gantz, come scelta preferita dall’elettorato. Il sondaggio trasmesso da Canale 12 segna un recupero del Likud e punisce le incertezze di Gantz, incapace di prospettare una vera alternativa. Sul lato sinistro dello spettro politico, il sondaggio assegna 10 seggi (su 120) all’annunciata alleanza tra il partito laburista e il partito pacifista Meretz, guidata dal neoeletto leader laburista, l’ex generale Yair Golan.

CAMBOGIA

Il primo ministro cambogiano Hun Manet ha annunciato che i lavori per la costruzione del canale Funan Techo inizieranno nel mese di agosto. L’infrastruttura è contestata dal Vietnam - che teme ripercussioni sul corso del fiume Mekong - ed è guardata con preoccupazione in Occidente come ulteriore segno dell’avanzata degli interessi cinesi in Cambogia. Hun Manet ha replicato che il Funan Techo sarà costruito in territorio cambogiano per servire gli interessi del popolo khmer, mentre la maggior parte del capitale di investimento è anch'esso khmer.

INDIA

La startup spaziale Agnikul Cosmos, con sede a Chennai, ha effettuato questa mattina con successo un lancio che per la prima volta in India avviene da una piattaforma privata a Shriharikota. Il razzo SOrTeD utilizza una combinazione di gas e combustibile liquido e ha il primo motore al mondo stampato in 3D in un unico pezzo, progettato e costruito internamente.

RUSSIA-UCRAINA

A Kaliningrad sono iniziate, in una sala dell’aeroporto di Khrabrovo, le trattative tra il capo dell’agenzia russa Rosatom, Aleksej Likhačev, e il direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, Rafael Grossi, per discutere della situazione della centrale nucleare di Zaporižja, dopo alcuni incontri preventivi a Mosca, San Pietroburgo e Soči, anche con Putin.

KAZAKISTAN

Il ministro dell’energia del Kazakistan, Almasadam Satkaliev, ha dichiarato che la nuova centrale nucleare in progetto nel Paese sarà affidata tramite concorso, per il quale hanno passato gli esami preventivi le compagnie di Corea del Sud, Russia, Cina e Francia. Alla lista potrebbero aggiungersi altri pretendenti, tra cui quelli degli Usa e del Giappone.