Le notizie di oggi: a Kazan le forze dell'ordine hanno represso le manifestazioni prima di accogliere il summit Brics. Blinken in Israele chiede la riapertura dei colloqui per il cessate il fuoco. In Giappone si conferma il grave divario di genere in politica. Infezione batterica allo zoo di Hong Kong, già 12 scimmie morte.

COREA DEL SUD-COREA DEL NORD-RUSSIA

La Corea del Sud ha annunciato che adotterà “misure graduali” contro la Corea del Nord e la Russia per l'intensificarsi della loro cooperazione militare e ha esortato la Pyongyang a ritirare immediatamente le sue truppe dalla Russia. Il Consiglio di sicurezza nazionale presidenziale (NSC) ha dichiarato che questo sviluppo rappresenta una “significativa minaccia alla sicurezza” sia per la Corea del Sud che per la comunità internazionale. “Se la cooperazione militare illegale tra Corea del Nord e Russia continuerà, Seoul non resterà a guardare ma risponderà con fermezza in collaborazione con la comunità internazionale”, ha detto il consigliere per la sicurezza Kim Tae-hyo.

RUSSIA

Prima dell’avvio del summit Brics (dal gruppo originario costituito da Brasile, Russia, India e Cina) di Kazan del 22-24 ottobre, le forze dell’ordine del Tatarstan hanno effettuato una vasta operazione di soffocamento di qualunque possibile protesta e in generale di tutte le attività sociali che possano creare disagi nella capitale e in tutta la repubblica, proibendo in particolare le manifestazioni nazionaliste ed ecologiste.

ISRAELE - LIBANO - USA

L'esercito israeliano ha dichiarato di aver ucciso tre comandanti di Hezbollah e circa 70 combattenti nel sud del Libano nelle ultime 48 ore, un giorno dopo aver confermato di aver ucciso il leader Hashem Safieddine. Blinken - arrivato in Israele martedì in occasione della sua 11esima visita in Medio Oriente dall'inizio della guerra a Gaza - ha esortato Netanyahu a rilanciare i colloqui per il cessate il fuoco per porre fine alla guerra a Gaza.

GIAPPONE

Il Partito liberaldemocratico (LDP) ha promesso di ridurre uno dei più ampi divari di genere in politica nel mondo democratico. Eppure nell'LDP, che ha governato per quasi tutto il dopoguerra, solo il 16 per cento dei candidati alle elezioni parlamentari del 27 ottobre sono donne. La percentuale del Partito costituzionale democratico del Giappone (CDPJ), gruppo di opposizione, si ferma al 22.

INDIA

Alcune zone del centro tecnologico Bengaluru sono state allagate martedì dopo le forti piogge della notte e si teme che alcune persone siano rimaste intrappolate dopo un crollo. Previste forti piogge nei prossimi giorni negli Stati meridionali del Karnataka e del Tamil Nadu, a causa di quella che viene definita una “circolazione ciclonica dell'aria superiore” al largo della costa.

HONG KONG

Una dodicesima scimmia è morta nello zoo di Hong Kong, allungando una catena di decessi nell'arco di pochi giorni attribuita a un'infezione batterica. L'agente sarebbe il batterio Burkholderia pseudomallei che causa la melioidosi, una malattia infettiva che colpisce gli animali e gli esseri umani e si diffonde principalmente attraverso il contatto con suolo, aria o acqua contaminati. Secondo il Centro per la protezione della salute, “la melioidosi è una malattia endemica a Hong Kong e ogni anno si registrano casi di melioidosi”.

KIRGHIZISTAN

Due giornalisti del Kirghizistan, Bolot Temirov (fuggito all’estero) e Azamat Išenbekov, hanno ricevuto condanne a 6 anni di prigione per i servizi da loro diffusi su vari media per denunciare il nepotismo del regime attuale di Biškek, e sembra ad essi che il presidente Sadyr Žaparov sia pronto a tutto per mettere a tacere queste inchieste, fino agli assassini.