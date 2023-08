Le notizie di oggi: tornato dagli Usa uno dei figli del re thailandese. Il presidente vietnamita ha incontrao la Conferenza episcopale locale. Le città della Corea del Sud organizzano "appuntamenti al buio" per i single per favorire i matrimoni. In Iraq non si può più usare il termine "omosessuale". In Russia si arruolano sempre più donne detenute.

SINGAPORE – MYANMAR

La United Overseas Bank, una delle principali banche di Singapore, ha annunciato che dal mese prossimo limiterà tutti i pagamenti in entrata e in uscita da e verso il Myanmar nel tentativo di ridurre l'accesso della giunta militare birmana al sistema finanziario globale, aggiungendo che chiuderà anche i conti in valuta estera che le banche del Myanmar detengono presso la filiale di Hong Kong. La UOB era finora nota di essere la preferita dell’esercito birmano. Nel frattempo gli esperti delle Nazioni unite hanno dichiarato di aver raccolto diverse prove sull'aumento dei crimini di guerra in Myanmar, comprese esecuzioni di massa e violenze sessuali.

THAILANDIA

Questa settimana è tornato in Thailandia dagli Stati Uniti il secondo dei quattro figli maschi del re, Vacharaesorn Vivacharawongse, che era stato esiliato insieme alla madre Sujiranee e ad altri quattro tra fratelli e sorelle. La principessa Bajrakitiyabha , papabile erede al trono, si trova in coma ed è improbabile che si riprenda, ma pare che quella di Vacharaesorn Vivacharawongse sia al momento solo una visita esplorativa.

VIETNAM – VATICANO

Dopo la visita in Vaticano e l’incontro con il Papa il 27 luglio scorso, lunedì il presidente vietnamita, Võ Văn Thưởng, ha incontrato la Conferenza episcopale del Paese presso la sede dell’organismo ecclesiale situata a Ho Chi Minh City. L’incontro, molto apprezzato da entrambe le parti, è durato più di un’ora. Le scorse settimane la Santa Sede e il Vietnam avevano aggiunto l’Accordo sullo Statuto del Rappresentante pontificio residente e dell’Ufficio del Rappresentante pontificio residente.

COREA DEL SUD

Sempre più città coreane stanno organizzando “appuntamenti al buio” per single nel tentativo di ridurre il tasso di denatalità nazionale. Secondo le autorità infatti, i giovani hanno assunto “un atteggiamento negativo nei confronti del matrimonio”, per cui con questi eventi sperano che persone che abitano nelle stesse zone si conoscano. Tuttavia i sudcoreani ritengono che i veri ostacoli stiano nei costi sbalorditivi dell'assistenza all'infanzia, prezzi degli affitti inaccessibili, scarse prospettive lavorative e orari di lavoro devastanti.

IRAQ

Le autorità che in Iraq regolano i media hanno imposto di non usare il termine "omosessualità" ma di utilizzare invece "devianza sessuale". La Commissione irachena per le comunicazioni e i media ha affermato che anche l'uso del termine "genere" è stato vietato. Un portavoce del governo ha affermato che non è stata ancora fissata una sanzione per la violazione della norma, ma potrebbe includere una multa.

RUSSIA

Aumentano ogni giorno di più le donne detenute in Russia che si arruolano per la guerra in Ucraina, che si autodefiniscono “le lupe”, come riferisce l’attivista umanitaria di Russia dietro le sbarre, Olga Romanova, firmando un contratto biennale col ministero della difesa per ottenere poi il condono delle pene.

KAZAKISTAN

Il Kazakistan ha confermato la fornitura di 100 mila tonnellate di petrolio alla Germania in questo mese di agosto, tramite l’oleodotto Druzhba (“Amicizia”) che attraversa il territorio della Russia nella regione di Samara per giungere in Germania al “Confine di Adamo”, la maggiore consegna dopo gli accordi sul petrolio dello scorso febbraio.