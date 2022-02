Le notizie di oggi: in Cina è in rapida crescita il mercato degli oggetti di seconda mano; a Hong Kong si fanno scorte di cibo nel timore di restrizioni per il Covid; gli Usa offrono milioni di euro per informazioni sul leader Isis in Afghanistan; il parlamento iracheno pospone l’elezione del presidente della Repubblica; a San Pietroburgo insegnante di liceo licenziata per aver letto agli studenti poeti dissidenti.

TAIWAN - GIAPPONE

Taipei ha annunciato oggi la cancellazione del bando alle importazioni di cibo dalle prefetture attorno alla città di Fukushima, in vigore dal 2011 in seguito al disastro alla centrale nucleare. Una scelta presa già da Stati Uniti, Australia e Thailandia. L’obiettivo è l’ingresso nel Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (Cptpp), di cui Tokyo è membro.

CINA

Il mercato cinese degli oggetti di seconda mano è in continua espansione, passando da 300 miliardi di yuan del 2015 (poco più di 41 miliardi di euro) al trilione di yuan nel 2020, e la crescita continua. I prodotti coprono tutte le categorie, specchio di una domanda che è cambiata soprattutto fra i più giovani. Un boom favorito anche dalla rapida crescita dei siti online dedicati alle transazioni.

IRAQ

Il parlamento ha rimandato a data da definire il voto previsto per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica. Una decisione che conferma lo stallo politico in atto a Baghdad, con il principale schieramento [legato al leader sciita al-Sadr] che ha boicottato la sessione. La poltrona spetta per convenzione a un membro della minoranza curda.

AFGHANISTAN

Gli Stati Uniti sono pronti a offrire fino a 8,5 milioni di euro per informazioni sulla posizione o l’identificazione di Sanaullah Ghafari. Egli è il leader della cellula afghana dello Stato islamico, radicata nella provincia di Khorasan, Iskp (Isis-K). Vi sarebbe la sua mano nell’attacco bomba all’aeroporto di Kabul di agosto, con 170 civili afghani uccisi e 13 vittime fra il personale Usa.

HONG KONG

I residenti hanno preso d’assalto supermercati e negozi di vicinato in cerca di cibo fresco, verdure, noodles e altri beni di prima necessità. Con l’aumento dei casi di Covid-19 e i collegamenti a singhiozzo con la Cina continentale, è forte il timore di una crisi nei rifornimenti. Hong Kong, metropoli da 7,5 milioni di abitanti, è per il 90% dipendente dalle importazioni per il cibo.

THAILANDIA

Bangkok vuole creare corridoi turistici con Pechino e Kuala Lumpur, per rilanciare un settore messo in ginocchio da due anni di pandemia. I visitatori cinesi e malaysiani erano i più numerosi prima dell’emergenza sanitaria globale, oltre un terzo del totale di 40 milioni di visitatori in Thailandia nel 2019. Essi contribuivano alle casse del Paese con più di 17,5 miliardi di dollari.

RUSSIA

A San Pietroburgo una insegnante di liceo, Serafima Saprykina, è stata licenziata in tronco per aver letto agli studenti delle poesie di Aleksandr Vvedenskij e Daniil Kharms, scrittori dissidenti uccisi nei lager staliniani. La preside del liceo, Svetlana Lebedeva, ha chiamato gli scrittori “nemici del popolo e collaboratori dei fascisti”; per la Saprykina è il segno che “sta tornando il terrore del ‘37”.

KIRGHIZISTAN - CINA

Il presidente kirghiso Sadyr Zhaparov è tornato da Pechino, dove a margine delle Olimpiadi ha avuto un colloquio con Xi Jinping, e ha comunicato che la Cina fornirà al Kirghizistan altre cinque milioni di dosi di vaccino contro il Covid-19, e ha offerto aiuti nel campo della sicurezza per 50 milioni di yuan.