Le altre notizie di oggi: telefonata tra Biden e Xi Jinping. La maggior parte dei giapponesi si sente insicuro a livello economico. In Thailandia si è sempre più vicini allo scioglimento del partito Move Forward. Esercitazioni militari cinesi al confine con il Myanmar. Nuovi venti di guerra tra Armenia e Azerbaigian.

TAIWAN

L’isola di Taiwan è stata colpita da un terremoto di magnitudo 7.4, la scossa più potente registrato negli ultimi 25 anni. Finora le autorità hanno comunicato la morte di quattro persone. Nella zona della città di Hualien, dove è stato registrato l’epicentro, si sono verificate diverse frane. In alcuni Paesi vicini è stata lanciata l’allerta tsunami, poi ritirata.

CINA – USA

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha parlato ieri con il presidente cinese Xi Jinping per quasi due ore su una serie di argomenti tra cui la proprietà di TikTok, le tensioni nel Mar Cinese Meridionale e le sanzioni americane contro la Cina. Era la prima volta dal luglio 2022 che i due leader si parlavano telefonicamente. Fra una settimana Biden ospiterà a Washington il premier giapponese Fumio Kishida e il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr.

GIAPPONE

Secondo un sondaggio del governo, il 63,2% dei giapponesi si sente insicuro a livello economico e ha una visione negativa del futuro. Si tratta del peggior risultato registrato dal 2008, con un aumento nel 2023 dello 0,7% rispetto all’anno precedente. In un’indagine separata, il 46,1% dei lavoratori provenienti da famiglie a doppio reddito ha dichiarato di avere difficoltà finanziarie.

THAILANDIA

La Corte costituzionale thailandese ha dichiarato di aver accettato la petizione che chiede lo scioglimento del partito progressista Move Forward, che aveva vinto le elezioni lo scorso anno, ma è stato messo da parte dall’establishment conservatore. La Commissione elettorale aveva la richiesta ai sensi della legge sulla lesa maestà, utilizzata per silenziare l’opposizione.

MYANMAR – CINA

Negli ultimi due giorni, l’esercito cinese ha condotto esercitazioni militari lungo il confine con lo Stato birmano del Kachin. Il portavoce militare Tian Junli ha spiegato che sono state condotte prove di manovra rapide per salvaguardare la sovranità nazionale, la stabilità dei confini, la vita delle persone e le proprietà. Lunedì l'inviato speciale cinese per il Myanmar, Deng Xijun, ha incontrato a Naypyitaw il capo della giunta golpista Min Aung Hlaing per disuctere del “processo di pace” e delle operazioni di frode ancora presenti lungo la frontiera.

ARMENIA – AZERBAIGIAN

Nuove accuse di attacchi armati vengono rimbalzate l’un l’altro dalle strutture militari di Armenia e Azerbaigian, per una sparatoria che avrebbe avuto luogo la sera del 1° aprile nelle località di confine di Geydarabad e Bičenek, nel territorio dell’enclave azera di Nakhičevan tra Armenia e Iran, mentre gli armeni parlano di un attacco ai villaggi vicini di Kut e Tekh.

RUSSIA – AFGHANISTAN

Il ministero degli esteri della Russia, insieme a quello della giustizia e alle altre istituzioni interessate, sta preparando il riesame della dichiarazione di “organizzazione terroristica” per i talebani dell’Afghanistan, che risale al 2003 e ora si pensa di eliminarla in vista del Forum “Russia e Mondo islamico” di Kazan a maggio, a cui parteciperanno esponenti di Kabul.