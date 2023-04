Le notizie di oggi: l’attivista democratico di Hong Kong Joshua Wong condannato a tre mesi di carcere; assassinato controverso ex parlamentare indiano, gli assalitori hanno gridato slogan indù. Colpi di avvertimento della marina sud-coreana contro peschereccio del Nord che aveva sconfinato; almeno 41 persone uccise in Siria in attacchi dello Stato islamico. La Malaysia vuole introdurre una seconda rete 5G.

IRAN

Teheran ha condannato al carcere 10 membri delle forze armate, perché accusati di coinvolgimento nell’abbattimento l’8 gennaio 2020 dell’Ukraine International Airlines flight PS752, causando la morte delle 176 persone a bordo. Secondo quanto riferisce Mizan Online, un comandate dovrà scontare 10 anni di prigione, mentre altri nove hanno subito condanne fra uno e tre anni.

HONG KONG

Uno dei più importanti attivisti pro democrazia di Hong Kong, il 26enne Joshua Wong già detenuto dal 2020, è stato condannato oggi ad altri tre mesi di carcere per aver diffuso informazioni riguardanti un poliziotto, in violazione a una disposizione del tribunale. L’agente avrebbe aperto il fuoco sui manifestanti durante una protesta nel 2019. Wong ha partecipato all’udienza ma non ha rilasciato dichiarazioni.

INDIA

Uomini armati mescolati fra i giornalisti hanno ucciso un ex politico indiano e suo fratello in diretta in tv, mentre i due venivano portati in manette in ospedale dalla polizia. La vittima, il 61enne Atiq Ahmed (assieme al fratello Ashraf), si trovava in carcere dal 2019 perché condannato per rapimento. I due erano musulmani, gli assalitori dopo aver colpito hanno gridato slogan indù.

COREA

Torna a salire la tensione nella penisola coreana. Ieri l’esercito di Seoul ha esploso colpi di avvertimento verso una nave nord-coreana, che aveva superato il confine marittimo. Il fatto è avvenuto alle 11 del mattino del 15 aprile. Oggi la Corea del sud svolge esercitazioni navali missilistiche congiunte con Stati Uniti e Giappone contro la “minaccia” di Pyongyang.

SIRIA

Almeno 41 persone, fra le quali 24 civili, sono state uccise in Siria in due attacchi attribuiti allo Stato islamico contro raccoglitori di tartufi e pastori. Gruppi attivisti riferiscono di attacchi nel deserto a est di Hama, morti anche 17 combattenti filo-governativi. Oltre 240 le persone uccise dall’Isis da inizio febbraio durante la raccolta dei tartufi nel deserto, poi venduti a prezzi esorbitanti.

MALAYSIA

La Malaysia vuole introdurre una seconda rete 5G a partire dal prossimo anno, nel solco di una politica promossa dal primo ministro Anwar Ibrahim che intende smantellare i monopoli e promuovere la concorrenza per migliorare i servizi al pubblico. L’avvio dovrebbe avvenire a gennaio 2024 e andrà a sfidare la statale Digital Nasional Berhad (Dnb).

RUSSIA - UCRAINA

Il ministero russo degli Interni ha pubblicato gli atti normativi per l’applicazione della nuova legge “sulla particolare condizione giuridica dei russi in possesso della nazionalità ucraina”, soprattutto nelle quattro repubbliche recentemente annesse. Essi verranno messi sotto stretta osservazione per 25 anni, per controllare che rinuncino del tutto al legame con l’Ucraina.

CINA - KAZAKHSTAN

Pechino prepara il summit “Cina e Asia centrale” che si terrà a Xi’an il 18-19 maggio prossimi, offrendo generosi regali ai partner della regione. Fra questi il recente accordo sottoscritto con il Kazakistan per l’abolizione del visto d’ingresso per 30 giorni ai cittadini dei due Paesi, e valutando diversi altri progetti di trasporti e logistica molto vantaggiosi per tutta l’area.