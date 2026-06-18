IRAN - STATI UNITI

Trump ha firmato una copia dell’accordo con l'Iran alla Reggia di Versailles, Francia, alla fine del suo viaggio al G7. Il documento è stato successivamente firmato dal presidente iraniano Masoud Pezeshkian. Il memorandum in 14 punti impegna Stati Uniti e Iran a raggiungere un accordo definitivo entro 60 giorni. Prevede inoltre che gli Usa concedano deroghe affinché l’Iran possa esportare petrolio e definisce le disposizioni per la riapertura dello Stretto di Hormuz. Impegna Usa e partner regionali a istituire un fondo di ricostruzione per l’Iran del valore di 300 miliardi di dollari. L’accordo pone fine alla guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, dove Israele ha continuato a sferrare attacchi. Intanto, l'accordo fa schizzare ai massimi storici i mercati azionari asiatici, col petrolio in calo.

THAILANDIA

I piani del governo thailandese prevedono la realizzazione di un corridoio logistico del valore di 1 trilione di baht (30,45 miliardi di dollari) che, collegando due nuovi porti - Chumphon, sul Golfo di Thailandia a est, e Ranong, lungo la costa occidentale dell’Andamane - offrirà un percorso alternativo al congestionato Stretto di Malacca. Il corridoio potrebbe ridurre i costi logistici di quasi il 30% e tagliare i tempi di transito fino a 14 giorni per le merci che viaggiano tra la Cina meridionale e i porti dell’Oceano Indiano che servono l’Asia meridionale. Il fulcro del progetto è una linea ferroviaria che copre i 90 km tra i due porti.

HONG KONG

Emesso a Hong Kong il segnale di allerta pioggia nero, il più alto in assoluto, che ha portato alla chiusura delle scuole e alla sospensione delle attività di alcune aziende, invitando i residenti a mettersi al riparo e a stare in guardia contro gravi inondazioni. È la seconda volta quest’anno che viene emesso: la prima risale a più di una settimana fa, l’8 giugno. Il centro finanziario da giorni sotto una pioggia battente a causa di un monsone e di una persistente depressione barica.

CINA

La Cina ha presentato i propri piani per sfruttare l’AI a fini di creazione di posti di lavoro e imprenditorialità, sviluppando al contempo settori emergenti come quello marittimo come nuove fonti di crescita occupazionale. Il Consiglio di Stato ha pubblicato un piano per l’attuazione di una strategia che pone “l’occupazione al primo posto” per il periodo 2026-2030 - l’ultima di una serie di interventi sul mercato del lavoro che includono un piano d’azione più ampio per la stabilizzazione e l’espansione dell’occupazione, coi principali gruppi di lavoratori cinesi - laureati e lavoratori migranti - sottoposti a crescenti pressioni.

INDIA

"Se viene proposta la costruzione di una grande chiesa nelle vicinanze di un tempio, non si possono escludere intenzioni in malafede". Lo ha affermato in un pronunciamento l’Alta Corte di Madras, nel Tamil Nadu, sostenendo che "l’India è una nazione laica e una società pluralista, è necessario preservare la convivenza religiosa". La Corte ha formulato tali osservazioni accogliendo la richiesta di un provvedimento inibitorio provvisorio che impedisce alla protestante CSI Christ King Church di costruire una chiesa nelle immediate vicinanze di un tempio dedicato a Mariamman, e su un appezzamento di terreno classificato come strada pubblica nei registri catastali.

RUSSIA - UCRAINA

Un drone ucraino ha danneggiato un impianto della raffineria di petrolio di Mosca, come ha annunciato il sindaco di Mosca Sergei Sobjanin su Telegram, assicurando che “non ci sono vittime, e i servizi di emergenza sono al lavoro sul posto”. Il ministero della protezione civile di Mosca ha comunicato che l'incendio alla raffineria è stato rapidamente domato, e che le operazioni di bonifica sono in corso. “Non c'è pericolo che l'incendio si propaghi. La situazione è sotto controllo dei servizi di emergenza”, ha sottolineato il ministero.

GEORGIA

Secondo il presidente del parlamento di Tbilisi, Šalva Papuašvili, la Georgia è uno dei maggiori sostenitori della cinese Belt and Road Initiative, sottolineando in un'intervista al canale televisivo cinese Cgtn che la repubblica del Caucaso meridionale ha tradizionalmente svolto un ruolo di collegamento, offrendo “la rotta più veloce ed economica per collegare l'Europa e l'Asia, nonché la Cina e l'Unione Europea, esprimendo la speranza che Pechino e Tbilisi continuino a sviluppare la cooperazione nel settore delle infrastrutture logistiche.