Milano (AsiaNews/Agenzie) - Saranno circa 73,5 milioni gli elettori vietnamiti che domenica 15 marzo sono chiamati alle urne in tutto il Paese per eleggere i deputati della 16ª Assemblea Nazionale e i membri dei Consigli Popolari locali per il mandato 2026-2031. Dopo il Congresso del Partito comunista vietnamita, tenuto a inizio anno, si tratta di un altro passaggio chiave per il rafforzamento della linea politica impressa dal segretario generale To Lam, il nuovo uomo forte di Hanoi. Oltre che lo specchio di un sistema politico che – nonostante i notevoli passi avanti in campo economico, con l’equilibrio a tratti anche spregiudicato tra la Cina e i partner occidentali – resta comunque dominato da un rigido sistema a partito unico.

In Vietnam gli elettori eleggono i deputati dell’Assemblea Nazionale, l’organo che approva le leggi, decide le principali politiche nazionali e sovrintende le istituzioni dello Stato. Ma la scelta avviene su candidati rigidamente selezionati dal Partito. Tutti i cittadini vietnamiti di almeno 18 anni possono votare, mentre per candidarsi bisogna avere almeno 21 anni. La legge stabilisce inoltre obiettivi di rappresentanza: almeno il 18% dei candidati deve appartenere a minoranze etniche e almeno il 35% deve essere composto da donne.

Per il mandato 2026-2031 si presentano 864 candidati per 500 seggi, tra cui 392 donne e circa 190 membri di minoranze etniche. In corsa vi sono anche 65 candidati non iscritti al Partito, ma hanno comunque dovuto passare tre diversi gradi selezione. Ogni provincia e città a gestione centrale ha almeno tre rappresentanti, mentre altri seggi sono assegnati in base alla popolazione. Per risultare eletti bisogna ottenere almeno il 50% dei consensi nella propria circoscrizione

Nello stesso giorno si vota anche per i Consigli Popolari a livello provinciale e comunale, che rappresentano gli organi di governo locale e supervisionano l’applicazione delle politiche pubbliche. Le loro dimensioni variano secondo la popolazione: da circa 50 membri nelle province più piccole fino a un massimo stabilito dalla legge; nelle grandi città come Hanoi e Ho Chi Minh City i consigli municipali contano 125 deputati.