Yangon (AsiaNews/Agenzie) - Avrebbe dovuto tenersi domani l’udienza in tribunale per l’ex ambasciatrice inglese in Myanmar, Vicky Bowman, e il marito, Htein Lin: invece la giunta golpista ha anticipato la sentenza e il 3 settembre ha condannato entrambi a un anno di carcere.

I coniugi, dopo essere stati arrestati il 24 agosto, erano accusati di aver violato le leggi sull’immigrazione: Bowman sarebbe “rimasta a vivere in una casa nella municipalità di Kalaw, nello Stato Shan, anziché vivere all'indirizzo di Yangon dove si era originariamente registrata presso le autorità”, mentre il marito non avrebbe denunciato il soggiorno della moglie.

Il loro arresto è coinciso con l’imposizione da parte del Regno Unito di nuove sanzioni nei confronti di tre società collegate alla giunta, tra cui Sky One Construction Company, di cui Aung Pyae Sone - figlio del generale a capo del regime, Min Aung Hlaing - è direttore.

A luglio i generali avevano espulso il capo dell’ambasciata inglese in Myanmar, Pete Vowles, dopo che Londra lo aveva declassato da ambasciatore a incaricato d’affari in un tentativo di delegittimare la presa di potere dell’esercito birmano dopo il colpo di Stato del primo febbraio 2021.

Bowman era stata ambasciatrice in Myanmar dal 2002 al 2006 e vi era poi tornata nel 2013 per dirigere il Myanmar Center for Responsible Business, iniziativa nata per incoraggiare pratiche commerciali responsabili. Htein Lin, invece, è un artista e un ex prigioniero politico incarcerato durante la precedente dittatura per aver fatto parte di un gruppo di resistenza armata.

In mancanza di legami diplomatici con l’Occidente ed escluso dai vertitici regionali dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico, il Myanmar continua a tessere legami sempre più stretti con la Russia, già principale fornitore d’armi del regime. Oggi il generale Min Aung Hlaing è atterrato a Mosca. Secondo i media di Stato birmani egli parteciperà a un vertice economico, visiterà monumenti, università e fabbriche, mentre gli altri funzionari militari del regime incontreranno le controparti per "cementare la cooperazione”.

In base a precedenti dichiarazioni, il Myanmar ha in programma di importare dalla Russia petrolio per alleviare i propri problemi di approvvigionamento, mentre Mosca cerca nuovi sbocchi commerciali a seguito delle sanzioni occidentali imposte dopo l'invasione dell'Ucraina.