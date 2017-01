Papa: guardare al nuovo anno pensando a come dare ai giovani un futuro concreto

26/01/2017 - CINA-VATICANO

Il Consiglio dei vescovi cinesi gli aveva revocato il titolo di vescovo. Al suo reintegro, definito “padre Ma Daqin”. Per la Santa Sede egli è sempre vescovo. Per molti cattolici questo passo dividerà ancora di più la Chiesa. Per alcuni non c’è via d’uscita a una Chiesa controllata dal governo. Ma molti stimano ancora il coraggio di Ma Daqin.

di Lorenzo Bai