Papa: guardare al nuovo anno pensando a come dare ai giovani un futuro concreto

31/12/2016 - VATICANO

“Mentre un altro anno volge al termine, sostiamo davanti al presepe, per ringraziare di tutti i segni della generosità divina nella nostra vita e nella nostra storia”. “Guardare il presepe implica sapere che il tempo che ci attende richiede iniziative piene di audacia e di speranza, come pure di rinunciare a vani protagonismi o a lotte interminabili per apparire”. Viviamo in una cultura che “idolatra la giovinezza cercando di renderla eterna”, ma "condanna i nostri giovani a non avere uno spazio di reale inserimento”.