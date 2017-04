» 26/04/2017, 08.40



HONG KONG-CINA

Arrestati i due giovani parlamentari localisti Yau Wai-ching e Baggio Leung

Paul Wang

I due erano stati esclusi dal Legco per aver giurato con una formula offensiva verso la Cina e per aver espresso vedute “indipendentiste” su Hong Kong. Critiche alla mano pensate di Pechino sul territorio.

invia ad un amico : Arrestati i due giovani parlamentari localisti Yau Wai-ching e Baggio Leung Asia dell'Est Cina Hong Kong

I due erano stati esclusi dal Legco per aver giurato con una formula offensiva verso la Cina e per aver espresso vedute “indipendentiste” su Hong Kong. Critiche alla mano pensate di Pechino sul territorio.



: : (*) : : (*) : (*)



: (*)

























Vedi anche

HONG KONG – CINA

Il voto per il Consiglio legislativo ha fornito dati necessari per affermare che, dopo il Movimento degli ombrelli, la società di Hong Kong sta cambiando. I democratici “tradizionali” perdono terreno a favore degli indipendentisti e dei localisti, ma questo non è per forza un male: la “vecchia” politica deve trovare nuovi mezzi per comunicare con i giovani e con i cittadini che hanno a cuore il bene comune. Gli esempi edificanti di alcuni leader fanno ben sperare per il futuro.

hong kong - cina

HONG KONG – CINA

HONG KONG – CINA

A settembre si vota per il rinnovo del Consiglio Legislativo, organo esecutivo dell’ex colonia britannica. A sorpresa il governo, vicino a Pechino, impone un “atto formale di accettazione” di Hong Kong “come parte inalienabile della Cina continentale”. Chi si rifiuta non verrà ammesso. Le proteste dei democratici e il timore delle nuove spinte indipendentiste, guidate dai giovani.

HONG KONG - CINA