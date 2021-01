Le leggi sospese erano state approvate a settembre e liberalizzano il mercato agricolo. I contadini in precedenza erano obbligati a cedere i raccolti a depositi statali a un prezzo fisso. Secondo i coltivatori le nuove regole li avrebbero lasciati peggio, rendendo più facile per le aziende sfruttare i lavoratori e aiutando le grandi aziende a ridurre i prezzi.

New Delhi (AsiaNews/Agenzie) - La Corte Suprema indiana ha sospeso fino a nuovo avviso tre controverse leggi agricole, dopo mesi di massicce proteste a livello nazionale da parte di agricoltori che affermano che sono in gioco i loro mezzi di sussistenza.

In un'ordinanza emessa ieri, la Corte ha affermato che la decisione di sospendere le leggi "potrebbe placare i sentimenti feriti degli agricoltori e incoraggiarli a venire al tavolo delle trattative con fiducia e buona fede". La Corte ha ordinato anche la formazione di un comitato di mediazione di quattro membri per aiutare le parti a negoziare. Il comitato di mediazione deve riunirsi entro 10 giorni e presentare la sua prima relazione entro due mesi da tale riunione.

Le leggi sospese erano state approvate a settembre. Per decenni, il governo indiano ha offerto prezzi garantiti agli agricoltori per determinate colture, fornendo certezza a lungo termine che consente loro di effettuare investimenti per il prossimo ciclo colturale. La nuova legislazione liberalizza il mercato agricolo: gli agricoltori indiani possono vendere ora a chiunque a qualsiasi prezzo, invece di essere obbligati a cedere i raccolti a depositi statali a un prezzo fisso. I coltivatori – soprattutto quelli con piccoli appezzamenti – sostenevano che le nuove regole li avrebbero lasciati peggio, rendendo più facile per le aziende sfruttare i lavoratori agricoli e aiutando le grandi aziende a ridurre i prezzi.

Più di 100mila persone hanno protestato contro le leggi dalla fine di novembre. Ci sono stati sit-in duranti giorni che hanno bloccato le tre vie di accesso di New Delhi, a volte scontrandosi con la polizia.

Nel frattempo, il governo ha tenuto otto cicli di colloqui con i leader di oltre 30 sindacati di agricoltori, ma i colloqui non sono andati a buon fine.

Lo stallo ha spinto la Corte Suprema ha anche affermato che la protezione del prezzo minimo di sostegno, uno dei principali punti di attrito tra il governo e gli agricoltori, sarà mantenuta fino a nuovo ordine.

Il procuratore generale che rappresenta il governo in materia ha criticato l'ordine della Corte Suprema, affermando di "opporsi con veemenza" a qualsiasi sospensione provvisoria.

Le leggi sono state così controverse perché l'agricoltura è la principale fonte di sostentamento per circa il 58% degli 1,3 miliardi di abitanti dell'India, e gli agricoltori hanno discusso per anni per ottenere un aumento dei prezzi minimi garantiti. Sono il più grande blocco elettorale del Paese, il che rende l'agricoltura una questione politica centrale.