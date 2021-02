di Francis Khoo Thwe

Per i militari, i dimostranti democratici sono il vero pericolo. L’Onu mette in guardia la giunta sulle “severe conseguenze” delle azioni contro il popolo ed esige che venga garantito il diritto di assemblea senza rappresaglie. Polemiche contro il card. Bo di Yangon e la sua festa con torta rosa. Ripristinato internet per alcune ore.