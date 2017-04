Jakarta (AsiaNews) – Ogni anno centinaia di ragazzi e adulti indonesiani ricevono il battesimo durante la Settimana Santa. Le diocesi di tutto il Paese si preparano a festeggiare la Pasqua e ad accogliere con gioia i nuovi membri della comunità cattolica. Molti dei catecumeni indonesiani entrano in contatto con la Chiesa cattolica nelle scuole e negli ambienti di lavoro. Tuttavia, la maggior parte di loro sceglie di intraprendere il cammino di catechesi battesimale in seguito all’incontro con sacerdoti e religiose, che grazie alle loro testimonianze di fede diventano fonte di ispirazione e conversione. A Malang, nella provincia dell’East Java, durante la celebrazione della Domenica delle Palme, p. Emanuel Wahyu Widodo ha officiato il battesimo di 13 adulti. Laurentius Suryono, parrocchiano, del posto, ha riferito ad AsiaNews: “I catecumeni hanno svolto un percorso lungo mesi”. P. Danang Sigit Koesworo, della diocesi Banjarmasin nel South Kalimantan, dichiara ad AsiaNews che durante la messa della vigilia di Pasqua amministrerà il battesimo di 12 adulti e 3 bambini. “Molti altri verranno battezzati a Meratus e in altre parrocchie”. Nello stesso giorno, p. Agustinus Suwartana Susilo battezzerà 40 adulti. Contattato da AsiaNews, p. Andrianus Maradiyo, parroco della parrocchia di St. Virgin Mary the Mother of Christ, afferma: “A Pasqua avremo il battesimo di 16 adulti”. Sono 11 invece le persone che riceveranno il Sacramento a Boyolali, Central Java. P. Murdisusanto conferma infine che altre 25 entreranno a far parte della comunità cattolica di Yogyakarta.