Le notizie di oggi: naufraga ancora prima di iniziare la Gaza Humanitarian Foundation, mentre Israele dichiara di voler "controllare" il 75% della Striscia. La Cina contro i piani dell'Australia per riassumere il controllo del porto di Darwin. Il Pakistan destina 2mila MegaWatt di energia a bitcoin e data center per l'intelligenza artificiale. I monsoni sono arrivati in Kerala con una settimana di anticipo.

MALAYSIA



Si è aperto questa mattina a Kuala Lumpur il 46º vertice dell’Asean, l’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN). I leader della regione sono riuniti nella capitale malese per discutere questioni chiave a livello regionale e globale, tra cui i dazi statunitensi, il conflitto in Myanmar e le dispute marittime nel Mar Cinese Meridionale.

GAZA-ISRAELE

Si è dimesso l’amministratore delegato dell’organizzazione sostenuta da Israele e dagli Stati Uniti in alternativa alle agenzie dell’Onu, che avrebbe dovuto iniziare a gestire la distribuzione di aiuti umanitari a Gaza. “Non è possibile attuare questo piano rispettando allo stesso tempo i principi di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza, che non intendo abbandonare", ha dichiarato Jake Wood, responsabile della Gaza Humanitarian Foundation. Il passo indietro arriva dopo che ieri un’inchiesta del New York Times aveva ricostruito gli strettissimi legami tra la fantomatica ong registrata negli Stati Uniti e il governo israeliano. Nel frattempo il governo Netanyahu dichiara di voler assumere il controllo del 75% della Striscia di Gaza attraverso l’offensiva militare in corso.

CINA-AUSTRALIA

L'ambasciatore cinese a Canberra Xiao Qian ha criticato l'intenzione del governo australiano di riportare a livello locale la proprietà del porto di Darwin, affermando che la società cinese che gestisce il porto strategicamente situato nel nord non dovrebbe essere penalizzata. Il primo ministro Anthony Albanese, durante la campagna elettorale, aveva dichiarato che il suo governo stava lavorando a un piano per obbligare la società cinese Landbridge alla vendita dei diritti per 99 anni sul porto di Darwin acquisiti nel 2015.

PAKISTAN

In una mossa che mira a far entrare il Pakistan tra gli hub globali dell’innovazione digitale, il governo di Islamabad ha annunciato l’assegnazione di 2.000 megawatt (MW) di energia elettrica nella prima fase di un’iniziativa nazionale per alimentare il mining di Bitcoin e i centri dati di intelligenza artificiale (AI). Recentemente il governo ha deciso di legalizzare le criptovalute per attrarre investimenti internazionali in Pakistan.

INDIA

Le piogge dei monsoni hanno colpito la costa del Kerala sabato 24 maggio, otto giorni prima del solito, segnando l’arrivo più precoce degli ultimi 16 anni e portando la promessa di un raccolto abbondante e di un sollievo da un’ondata di caldo estenuante. Il monsone, linfa vitale dell’economia del Paese, porta quasi il 70% delle piogge di cui l’India ha bisogno per irrigare le coltivazioni e ricaricare falde acquifere e bacini. Quasi la metà delle terre coltivate indiane, prive di sistemi di irrigazione, dipende dalle piogge annuali del periodo da giugno a settembre.

RUSSIA

Non si arresta in Russia il forte aumento dei prezzi dei generi alimentari, con le patate che costano il triplo rispetto a un anno fa, che colpisce soprattutto la popolazione a basso reddito, con stipendi sempre più svalutati dall’inarrestabile inflazione e una maggioranza di persone senza risparmi, come risulta dai dati del fondo “Opinione pubblica” della Banca centrale.

ARMENIA-AZERBAIGIAN

Il vice-ministro degli esteri dell’Armenia, Armen Kazaryan, ha comunicato che fino ad oggi sono 9.541 i profughi del Nagorno Karabakh che hanno chiesto la cittadinanza armena su 115 mila rifugiati, molti l’hanno già ottenuta, compresi 2 mila minorenni, e risulta sempre più efficace il programma di integrazione con garanzie abitative e componenti informative.