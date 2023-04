Le altre notizie del giorno: fallito il primo tentativo di allunaggio di un'azienda giapponese. I talebani hanno ucciso un leader dell'Isis responsabile dell'attentato dell'aeroporto di Kabul quasi due anni fa. L'OMS ha lanciato un nuovo allarme sugli sciroppi indiani. Tra Myanmar e Thailandia tornano le scuole in lingua karen. Il Turkmenistan ha vietato alla madre di un'attivista di recarsi in pellegrinaggio in Arabia Saudita.

TURCHIA

Ieri, a tre settimane dalle prossime elezioni presidenziali, la Turchia ha arrestato 126 attivisti e giornalisti curdi, affermando di aver condotto operazioni “antiterrorismo” in 21 province del Paese. La polizia ha trattenuto persone sospettate di finanziare il Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) o di aver reclutato nuovi membri.

GIAPPONE

L’azienda giapponese Ispace ha confermato che il suo primo tentativo di allunaggio è fallito, ammettendo di aver perso il contatto con il lander Mission 1 della missione Hakuto, probabilmente schiantatosi sulla superficie lunare. Il lancio era stato effettuato a dicembre da Cape Canaveral, in Florida, e se avesse avuto successo sarebbe stato il primo atterraggio sulla luna del Giappone.

AFGHANISTAN

I talebani hanno ucciso il leader dello Stato islamico responsabile dell’attentato all’aeroporto di Kabul ad agosto 2021 avvenuto durante la ritirata dal Paese delle forze americane e internazionali e a causa del quale morirono oltre 170 persone. La notizia è stata confermata da funzionari statunitensi, ma non è stato finora rivelato il nome del leader.

INDIA

L’Organizzazione mondiale della sanità ha lanciato l’allarme riguardo un nuovo lotto si sciroppi per la tosse provenienti dall’India esportati alle isole Marshall e in Micronesia: i test su alcuni campioni prodotti dalla QP Pharmachem con sede nel Punjab hanno mostrato livelli troppo alti di due composti tossici per l’uomo. L'India è il più grande esportatore mondiale di farmaci generici, inviando i propri prodotti soprattutto nei Paesi in via di sviluppo. Finora gli sciroppi contaminati sono stati causa di 66 morti in Gambia, 18 in Uzbekistan e tre negli Stati Uniti.

MYANMAR

Oltre 130mila bambini frequentano le scuole di etnia Karen al confine tra Myanmar e Thailandia, sfruttando l’alfabetizzazione nella propria lingua madre. A partire dagli anni ’60 erano stati imposti dal ministero dell’Istruzione corsi di studi in lingua birmana che avevano l’utilizzo della lingua karen. Dopo il colpo di Stato del febbraio 2021 gli insegnanti hanno ripresto vecchi curriculum, fornendo educazione ai bambini anche nei campi profughi.

RUSSIA – ITALIA

Si è tenuto a San Pietroburgo il convegno filologico internazionale “Homo Loquens” presso l’Università Cristiana-Umanistica, con la partecipazione di russisti e filosofi italiani. Come ha detto il linguista e filosofo italiano Stefano Capilupi, che lavora stabilmente in Russia, “ci sono stati molti dialoghi nella notte, e tanta voglia di rinascita e libertà”.

TURKMENISTAN

Le autorità del Turkmenistan hanno proibito di recarsi in Arabia Saudita, per il pellegrinaggio musulmano, alla madre di Khamida Babadžanova, un’attivista umanitaria ora emigrata in Turchia, che dalla primavera del 2021 continua a diffondere video e foto che attestano della gravissima crisi economica del Paese, e delle violazioni ai diritti dei cittadini.