Le notizie di oggi: centinaia di abitanti di Hong Kong in fila per ore al checkpoint di Shenzhen per attraversare il confine e sfuggire all’ondata di contagi nel territorio; un terzo dei bambini in Laos continua a sperimentare grave insicurezza alimentare; la Cina non rinnova passaporti per viaggi “non essenziali”; vi sarebbe la “mano britannica” dietro le sommosse dei mercenari ad Almaty.

AFGHANISTAN

In Afghanistan è in atto una massiccia epidemia di morbillo, che ha colpito decine di migliaia di persone e ne ha uccise oltre 150. L’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) lancia l’allarme, per il timore di ulteriori vittime anche perché il Paese deve già affrontare una grave malnutrizione che espone i bambini ai pericoli della malattia. I casi stanno crescendo in tutte le province.

HONG KONG - CINA

Centinaia di abitanti di Hong Kong si sono ammassati al checkpoint della baia di Shenzhen, nel tentativo di trovare riparo in Cina. L’escalation di casi di Covid-19 nell’ex governatorato preoccupa la popolazione, disposta a fare due settimane di quarantena obbligatoria in una struttura governativa. Famiglie, anziani e persino alcuni studenti cinesi aspettano ore in fila pur di fuggire.

GIAPPONE

La 38enne principessa giapponese Yoko, ricoverata in ospedale per Covid-19, ha sviluppato una forma “moderata” di polmonite. Dal 9 febbraio è all’ospedale universitario di Tokyo, dopo essere risultata positiva e aver sviluppato sintomi. È il primo membro della famiglia reale ad aver contratto il nuovo coronavirus dall’inizio della pandemia e non è chiaro come sia stata contagiata.

IRAN

Nonostante le continue sanzioni statunitensi e occidentali alla Repubblica islamica, la produzione di greggio iraniano ha ha superato quota 2,5 milioni di barili al giorno nel mese di gennaio 2022. Inoltre, il prezzo del petrolio venduto da Teheran ha registrato un aumento di 9,6 euro al barile, confermando il trend di crescita del prezzo attestato a 47 euro nel 2021, rispetto ai 35 euro del 2020.

LAOS

Nonostante la crescita economica, un terzo dei bambini laotiani e circa il 20% dell’intera popolazione continua a sperimentare condizioni di insicurezza alimentare grave. Per il Programma alimentare mondiale il Laos è all’87mo posto su 117 nazioni per Global Hunger Index. Inondazioni, siccità, degrado del suolo, deforestazione e migrazione ostacolano l’accesso al cibo.

CINA

L’Amministrazione nazionale cinese per l'immigrazione non intende rinnovare i passaporti per i viaggi non essenziali, in quadro internazionale ancora critico per la pandemia di Covid-19 e per salvaguardare la politica del “contagio zero”. In una nota diffusa oggi ha confermato che saranno rilasciati documenti solo per studio, lavoro o affari importanti. Escluso il turismo.

RUSSIA

La Ciuvascia potrebbe essere una delle prime regioni russe ad approvare la riforma municipale decisa da Mosca, come ha comunicato il dirigente Oleg Nikolaev, andando contro i pareri di deputati e politici locali. Essa toglie alle amministrazioni locali autonomia. Secondo alcuni “dietro ci sarebbe la mano di Pechino” interessata ad acquisire territori siberiani e nell’Oltre Volga.

KAZAKISTAN

In una intervista a Interfax il rappresentante del presidente russo in Afghanistan, Zamir Kabulov, ha garantito che i recenti disordini in Kazakistan non sono legati ai problemi afghani e i gruppi terroristi ad essi collegati. Sulla vicenda “va piuttosto cercata la mano britannica”, a partire dalle azioni dei mercenari che hanno provocato le sommosse di Almaty.