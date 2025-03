Le notizie di oggi: Al-Sharaa ha firmato una dichiarazione costituzionale per una transizione quinquennale in Siria. Indagine per corruzione che coinvolge la cinese Huawei: perquisizioni e arresti al Parlamento europeo. Proteste in Bangladeash per la morte di una bambina violentata, arrestati i familiari. Milioni di indiani stanno celebrando Holi, festa primaverile di colori, fuochi e tradizioni religiose.

ARMENIA - AZERBAIGIAN

Funzionari armeni e azeri hanno dichiarato di aver concordato il testo di un accordo di pace per porre fine a quasi 40 anni di conflitto: una svolta improvvisa in un processo di pace incerto e spesso in salita. I due Paesi post-sovietici hanno combattuto una serie di guerre dalla fine degli anni Ottanta, quando la regione del Nagorno-Karabakh, con una popolazione prevalentemente di etnia armena, si staccò dall'Azerbaigian con il sostegno dell'Armenia. Il Ministero degli Esteri dell'Armenia ha dichiarato: "L'accordo di pace è pronto per la firma".

SIRIA

Il presidente ad interim al-Sharaa ha firmato una dichiarazione costituzionale che prevedere un periodo di transizione di cinque anni, tre mesi dopo la fuga di Bashar al-Assad. Il documento afferma che l'Islam è la religione del presidente, come la costituzione precedente, e che la giurisprudenza islamica è “la fonte principale della legislazione”. La Costituzione sancisce inoltre la separazione dei poteri, l'indipendenza giudiziaria e garantisce i diritti delle donne, la libertà di espressione e la libertà dei media.

UE - CINA

Ieri forze di polizia hanno compiuto perquisizioni in più di 20 indirizzi - a Bruxelles, nelle Fiandre, in Vallonia e in Portogallo - di persone e attività legate al Parlamento europeo, nell'ambito di un'indagine per corruzione sulle attività di lobbying del gigante tecnologico cinese Huawei in Europa. Diverse persone sono state arrestate. L'ipotesi di reato è quella di "corruzione attiva, falsificazione di documenti e riciclaggio di denaro presso il Parlamento europeo”, ha spiegato un portavoce della Procura belga. La “presunta corruzione” avrebbe avvantaggiato Huawei.

BANGLADESH

Una bambina di otto anni violentata in Bangladesh è morta per le ferite riportate, scatenando proteste in tutto il Paese. La bambina è stata violentata mentre si recava a casa della sorella maggiore nella città di Magura, tra la notte del 5 marzo e la mattina successiva, secondo la denuncia presentata dalla madre. Il marito diciottenne della sorella maggiore, insieme ai genitori e al fratello, è stato arrestato e posto in custodia cautelare. Dopo aver appreso la notizia, una folla inferocita si è riversata nella casa, dandole fuoco.

INDIA

Milioni di indiani stanno celebrando Holi, il festival dei colori. La festa primaverile simboleggia la vittoria del bene sul male e segna la fine dell'inverno. Le persone accendono un falò, si spalmano o spruzzano addosso colori e acqua con amici e familiari. È uno dei festival più grandi dell'India, con milioni di persone che tornano nelle loro città natali per festeggiare con i propri cari. La festività onora l’amore divino delle divinità indù Radha e Krishna, e celebrazioni vivaci si svolgono nelle città settentrionali di Mathura e Vrindavan.

UCRAINA - USA

Il vice-ministro della difesa della Polonia, Pawel Zaleski, ha comunicato che gli Stati Uniti hanno ripreso le consegne di armi all’Ucraina tramite l’hub logistico Polloghab di Jaselka, ritornando al livello precedente all’interruzione degli scorsi giorni, come ha poi confermato anche il ministro Radoslaw Sikorski, in seguito alle trattative di pace di Gedda. Come informano l’analista militare Jan Matveev e il giornalista ucraino Jurij Butusov, l’esercito ucraino ha cominciato la ritirata dalla regione russa di Kursk.

TAGIKISTAN - KIRGHIZISTAN

Il 13 marzo si è riaperta dopo 4 anni la frontiera tra il Tagikistan e il Kirghizistan, con la rimozione delle protezioni da entrambe le parti alla presenza di alti rappresentanti dei due Stati, e con i due presidenti, Emomali Rakhmon e Sadyr Žaparov, in contatto da remoto entrambe da Biškek, dove Rakhmon si è recato in visita ufficiale per sottoscrivere un insieme di misure di collaborazione.