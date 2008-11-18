Le notizie di oggi: i talebani dicono che il Pakistan ha ripreso gli attacchi aerei contro l'Afghanistan. Nel Manipur sono stati liberati 14 ostaggi di etnia kuki. L'Indonesia ha condannato quattro soldati per un attacco con l'acido, ma gli attivisti hanno criticato il processo. In Kirghizistan stretta contro la manifestazioni pacifiche.

USA – IRAN

Gli Stati Uniti hanno condotto una serie di attacchi contro l’Iran in risposta all’abbattimento con un drone di un elicottero Apache nel Golfo. Teheran ha quindi preso di mira le forze statunitensi in Bahrein, Kuwait e Giordania, allargando ulteriormente il conflitto. A Tiro, in Libano, gli attacchi israeliani hanno ucciso nove persone a danneggiato anche il sito archeologico della città.

PAKISTAN – AFGHANISTAN

Le autorità talebane dell’Afghanistan, che ieri hanno represso una protesta della popolazione nella città di Herat, hanno riferito che almeno 13 persone sono state uccise in un raid aereo condotto dal Pakistan nella notte. “La scorsa notte, l’esercito pakistano ha nuovamente violato lo spazio aereo afghano e bombardato abitazioni civili nelle province di Kunar, Khost e Paktika”, ha riferito il portavoce del governo afghano Zabihullah Mujahid.

INDIA

Quattordici persone di etnia kuki, che erano tenute in ostaggio nel Manipur dal 13 maggio, sono state liberate ieri dallo United Naga Council, ha dichiarato il ministro capo dello Stato indiano del Nagaland, Neiphiu Rio. Il conflitto etnico nel nord-est dell’India, scoppiato inizialmente tra comunità kuki e meitei, si è aggravato negli ultimi mesi allargandosi anche all’etnia naga, con un aumento soprattutto dei rapimenti da parte dei gruppi armati.

MYANMAR

L’organizzazione per i diritti umani Justice For Myanmar ha riferito che alcune aziende di Singapore continuano a fornire sostegno al regime birmano. Quattro anni fa il gruppo aveva individuato 33 compagnie che fornivano armi, componenti “dual use” e tecnologia alla giunta militare. Di queste, 13 continuano a essere attive. Nel frattempo continua l’avanzata dell’esercito nello Stato Kachin: gli abitanti di Shwegu sono sfollati e le strade di accesso alla città sono state chiuse.

INDONESIA

Un tribunale militare ha condannato quattro soldati che avevano compiuto un attacco con l’acido contro un attivista di 27 anni, poi rimasto cieco ad un occhio, che aveva criticato la crescente militarizzazione del governo indonesiano. I quattro erano tutti membri dell’Agenzia di intelligence strategica delle forze armate (BAIS). Alcune voci hanno criticato il fatto che il processo sia stato condotto in una corte militare, e non civile, sottolineando che probabilmente i veri responsabili sono i mandanti dell’azione ai vertici militari, nonostante il tribunale abbia stabilito che i soldati avrebbero agito di loro iniziativa.

RUSSIA

Le autorità della Crimea intendono organizzare per quest'estate un periodo di sanatoria di massa per i bambini aventi diritto a sussidi, nonché per i membri dei movimenti militaristi "Aquile di Russia” e "Movimento dei Primi". Ai funzionari è stato ordinato di acquistare dei buoni per permettere ai bambini di trascorrere le vacanze in sanatori e campi estivi nella penisola dove gli ucraini stanno conducendo attacchi contro installazioni militari russe, e dove molte spiagge sono ancora fortemente inquinate da scorie petrolifere.

KIRGHIZISTAN

È stato presentato al Žogorku Keneš, il parlamento del Kirghizistan, un disegno di legge che abrogherebbe le norme relativamente permissive in materia di manifestazioni previste dalla legislazione vigente. La proposta mira a limitare gli eventi pubblici a luoghi designati in anticipo dalle amministrazioni locali, similmente alla legge kazaka sulle assemblee pacifiche, criticata dagli attivisti per i diritti umani in quanto non conforme agli standard internazionali, e perché consente alle autorità di reprimere proteste indesiderate.