di Sumon Corraya

Piyas Majumder, 22 anni, è stato colpito in pieno giorno durante una rapina a Kotalipara, nel distretto di Gopalganj. La morte ha sollevato preoccupazioni per la crescente violenza, alimentando le proteste tra le minoranze che chiedono maggiore applicazione della legge. Sono 119 le vittime di violenze di gruppo nei primi sette mesi del governo provvisorio. Abdul Wahab Minar: "Elezioni di dicembre impossibili senza un cambiamento".

Dhaka (AsiaNews) - Una rapina in pieno giorno a Kotalipara, nel distretto di Gopalganj, ha provocato la morte di un giovane cristiano, suscitando nuove gravi preoccupazioni per la sicurezza delle minoranze nel Paese. La violenza è avvenuta nel pomeriggio dell’11 marzo nel villaggio di Lakirpara. La vittima, Piyas Majumder, 22 anni, è stata brutalmente strangolata da alcuni ladri durante un furto in casa, dopo essere stato legato al letto. I criminali sono entrati nella residenza di Paul Majumder Khokon, dentista, e di sua moglie Anita Vaidya, infermiera, mentre erano fuori per lavorare. Al ritorno a casa, l'uomo ha trovato suo figlio immobilizzato e senza vita.

Le sue urla di aiuto hanno attirato i vicini, che hanno subito trasportato Piyas al Kotalipara Upazila Health Complex, dove i medici ne hanno dichiarato la morte. I ladri avrebbero rubato contanti, gioielli d’oro, e altri oggetti di valore, dopo aver legato il giovane Piyas. Salman Majumder, uno dei vicini, ha confermato la versione: “Abbiamo sentito le urla di Paul Majumder Khokon e siamo corsi subito. Abbiamo trovato Piyas legato e lo abbiamo subito portato all'ospedale. L'intera casa è stata saccheggiata”.

Il comandante della stazione di polizia di Kotalipara, Abul Kalam Azad, ha reso noto che il corpo è stato inviato all'obitorio di Gopalganj per l'autopsia. “Ulteriori azioni legali verranno intraprese dopo un'indagine approfondita”, ha dichiarato. Il clima generale non è affatto rassicurante. Il deterioramento delle garanzie della legge e dell'ordine ha suscitato paura tra le comunità minoritarie, in particolare tra le donne. L’aumento di crimini, omicidi, rapine e aggressioni sessuali, hanno infatti spinto molte donne delle minoranze religiose a riconsiderare la loro sicurezza. Alcune, disperate, stanno addirittura pensando di lasciare il Paese.

Fr. Liton Gomes, parroco della parrocchia di Gouronodi, diocesi di Barishal, ha condannato l'uccisione. “L'omicidio del giovane cristiano Piyas Majumder è straziante. Esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia della vittima e chiedo fermamente giustizia e una punizione esemplare per i criminali”, ha detto ad AsiaNews. A causa del clima di insicurezza percepita sono scoppiate manifestazioni presso le istituzioni educative e nelle città, tra cui Dhaka, con manifestanti che chiedono un’applicazione più forte della legge. Alcuni hanno persino chiesto le dimissioni al funzionario per gli Affari Interni del governo provvisorio.

Questa preoccupante tendenza si sta verificando mentre è in corso un'operazione speciale di salvaguardia della sicurezza a livello nazionale dal nome "Devil Hunt”, condotta da forze congiunte. Tuttavia, nonostante questi sforzi, episodi come rapine su autobus, irruzioni nelle case e omicidi pubblici, continuano a seminare paura. I social media sono in fermento per l'indignazione suscitata dai recenti casi di pestaggi di gruppo, rapimenti e violenza extragiudiziale, intensificando ulteriormente la preoccupazione pubblica.

Secondo le organizzazioni per i diritti umani, 119 persone sono state uccise da violenze di gruppo nei sette mesi trascorsi da quando il governo attuale è salito al potere. Solo nei mesi di gennaio e febbraio, 96 donne e bambini sono stati stuprati. Nello stesso periodo, 16 persone hanno perso la vita a causa della violenza politica. La polizia ha riportato che 294 persone sono state uccise a gennaio 2025, rispetto alle 231 di gennaio 2024, con un aumento significativo. I partiti politici sono sempre più preoccupati per le prossime elezioni generali, previste per dicembre, temendo che non saranno libere e corrette.

“Un’elezione equa è impossibile senza prima migliorare la situazione della legge e dell’ordine”, ha dichiarato recentemente il vicepresidente senior del partito Amar Bangladesh (AB), dr. Abdul Wahab Minar. "I continui rapporti su stupri, rapine e rapimenti sono profondamente inquietanti. Come possono persistere tali crimini mentre l'esercito è dispiegato per le strade? Il governo provvisorio deve rispondere per questo fallimento”. Interrogando le autorità, ha aggiunto: "Come si può pensare di tenere elezioni libere in mezzo a questo caos?”. Con l'aumento dei crimini e i cittadini che perdono fiducia nelle forze dell'ordine, è necessario un intervento urgente per ripristinare la pace e la sicurezza nel Paese. La richiesta di giustizia per l'omicidio di Piyas Majumder è un altro appello per la responsabilità in una società sempre più senza garanzie.