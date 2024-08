Le notizie di oggi: arrestato un importante generale pakistano legato all'ex premier Imran Khan. Proteste dei medici in India. Il ministro degli Esteri cinese in viaggio in Myanmar. Elezioni a Kiribati.

GIAPPONE

Il primo ministro giapponese Fumio Kishida questa mattina ha annunciato che non si candiderà alle elezioni per la guida del Partito liberaldemocratico, preparando il terreno alle sue dimissioni dopo mesi di scandali, gli ultimi legati ai fondi raccolti in maniera illecita da alcuni membri del partito. Per prassi, il leader del partito di maggioranza viene scelto come premier. "Come primo passo per far capire all’opinione pubblica che il PLD è cambiato, ho deciso di non candidarmi alla presidenza", ha detto Kishida in conferenza stampa. Pare che sia stato il partito stesso a chiedere a Kishida di non ricandidarsi a causa del crollo di consensi.

PAKISTAN

Il tenente generale Faiz Hameed, già capo dell’Inter-Services Intelligence (ISI), la famigerata agenzia di spionaggio del Pakistan, è stato arrestato con l’accusa di abuso di potere e altri crimini e dovrà affrontare la corte marziale. È un evento raro che un ufficiale di così alto grado venga preso in custodia. Il generale Hameed aveva stretti legami con l’ex premier Imran Khan, in carcere da oltre un anno dopo aver perso il favore dell’esercito, ma secondo alcuni potrebbe trattarsi di una situazione di regolamento di conti all’interno delle forze armate.

INDIA

I medici indiani stanno protestando in diverse città del Paese dopo che la settimana scorsa a Calcutta è stato trovato il corpo di una tirocinante di 31 anni. Secondo l’autopsia, la donna è stata violentata prima di essere uccisa. Le manifestazioni sono diventate occasione per denunciare le condizioni precarie in cui vertono i medici negli ospedali pubblici, dove le situazioni di sovraffollamento spesso rischiano di diventare violente.

MYANMAR – CINA

Nella giornata di ieri sono circolate diverse voci riguardo la sostituzione del capo della giunta militare birmana, il generale Min Aung Hlaing. Le informazioni tuttavia non sono state confermate, ma nel frattempo Pechino ha annunciato che il ministro degli Esteri Wang Yi oggi si recherà in visita in Myanmar e poi andrà in Thailandia. Nelle ultime settimane ci sono stati diversi incontri tra rappresentanti cinesi e birmani.

KIRIBATI

Si tengono oggi le elezioni nella piccola nazione di Kiribati, arcipelago strategico relativamente vicino alle Hawaii che controlla più di 3,5 milioni di chilometri quadrati di Oceano Pacifico. Il presidente Taneti Maamau nel 2019 ha interrotto i legami diplomatici con Taiwan per ottenere i finanziamenti allo sviluppo da parte di Pechino, che in un secondo momento ha inviato a Kiribati anche le proprie forze di polizia, destando le preoccupazioni degli Stati Uniti.

TURKMENISTAN

Il Turkmenistan ha recentemente vietato il lavoro forzato dei minorenni nella raccolta del cotone, ma in vista del nuovo anno scolastico ha precettato insegnanti e studenti ad andare nei campi insieme a soldati e impiegati statali sotto minaccia di licenziamento, non potendo rinunciare alla principale fonte di guadagno statale dopo il gas e il petrolio

RUSSIA

Per volontà del patriarcato di Mosca, davanti alla chiesa di S. Aleksandr Nevskij nella città settentrionale di Pskov verrà installato un busto di granito su un piedistallo di 3,5 metri che rappresenta il sacerdote Aleksandr Tsyganov, morto durante i combattimenti al fronte in Ucraina, e in tutta la Russia saranno elevati altri monumenti ai cappellani-martiri dell’esercito.