Le notizie di oggi: aperte a Pechino le "Due sessioni", l'annuale appuntamento politico di maggior rilievo in Cina. Crimini in aumento in Bangladesh. All'Onu l'appello del figlio di una sopravvissuta alla bomba atomica contro le armi nucleari. La Thailandia permetterà ai turisti di consumare alcool anche durante le festività buddhiste. La Cina ha superato la Russia negli investimenti in Uzbekistan.

USA – UCRAINA

Il presidente statunitense Donald Trump ha sospeso gli aiuti militari all'Ucraina dopo il confronto con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy della scorsa settimana, ha affermato un funzionario. La Casa Bianca non ha rilasciato dichiarazioni immediate sulla portata e l'entità degli aiuti interessati o sulla durata della pausa. Dall'invasione russa di tre anni fa, il Congresso degli Stati Uniti ha approvato 175 miliardi di dollari di aiuti complessivi per l'Ucraina.

CINA

A Pechino hanno preso il via oggi le "Due sessioni" l'annuale appuntamento politico più importante della Repubblica popolare cinese. I lavori sono iniziati con la cerimonia di apertura della Conferenza consultiva politica del popolo cinese, alla presenza del presidente Xi Jinping e degli altri vertici del partito. Gli occhi sono puntati soprattutto sulla giornata di domani, quando al parallelo Congresso nazionale del popolo il premier Li Qiang presenterà gli obiettivi economici in un contesto in cui proprio oggi vede l'entrata in vigore dei nuovi dazi imposti da Trump alla Repubblica popolare cinese.

BANGLADESH

Aggressioni, rapine e furti sono in aumento in Bangladesh dopo la caduta del governo dell’ex premier Sheikh Hasina, fuggita in India a causa delle proteste anti-governative: a gennaio, la polizia ha registrato 242 casi di aggressione e rapina, il numero più alto degli ultimi sei anni. Sono stati riportati nello stesso mese 294 omicidi contro i 231 dell’anno precedente. Le rapine sono passate da 114 a 171 e i rapimenti sono più che raddoppiati. “La nazione sta annegando nella criminalità, a nessuno sembra importare”, hanno dichiarato alcuni studenti che avevano partecipato alle manifestazioni.

PAKISTAN

Il gioco “Scrabble” è estremamente popolare tra i giovani in Pakistan: la nazione ha raccolto il maggior numero di titoli a partire dal 2006 e sono pakistani gli attuali campioni giovanili. Nella città portuale di Karachi esistono diverse scuole che erogano borse di studio per i giocatori migliori. La questione richiama il passato coloniale, che ha imposto l’inglese come lingua ufficiale, nonostante in Pakistan si parlino 70 lingue diverse e l’urdu sia utilizzato come lingua franca.

GIAPPONE

Durante una riunione degli Stati firmatari della convenzione Onu sulla messa al bando delle armi nucleari, il figlio di una sopravvissuta alla bomba atomica di Hiroshima ha ribadito il suo appello per l'eliminazione di tali arsenali. Jiro Hamasumi, 79 anni, di Tokyo, nacque nel 1945 sei mesi dopo che sua madre era rimasta esposta alle radiazioni della bomba lanciata dagli Stati Uniti su Hiroshima. Alla sessione a New York non hanno partecipato i delegati giapponesi né quelli dei Paesi che possiedono armi nucleari.

THAILANDIA

Nel tentativo di attirare ancora più turisti, la Thailandia permetterà la vendita di alcolici durante le feste buddhiste, ha spiegato oggi il vice primo ministro Prasert Jantararuangtong. La normativa potrebbe già essere attuata per l’11 maggio in occasione del Vesak, che ricorda la nascita di Buddha.

UZBEKISTAN – CINA

Come confermano i dati di diversi media, la Cina occupa il primo posto tra gli investitori stranieri in Uzbekistan, dopo aver superato la Russia durante l’anno passato per numero di crediti e joint-venture avviate, e nei giorni scorsi si è tenuta un’asta on-line sulla piattaforma E-Auktsion con la vendita di 31 siti auriferi nella regione di Navoijsk per quasi 2 milioni di dollari, in gran parte a ditte cinesi.