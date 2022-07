Le altre notizie del giorno: la vittoria del sì al referendum sulla nuova Costituzione tunisina, in India almeno 21 persone sono morte per aver bevuto liquori scadenti, la popolazione della Cina potrebbe diminuire già da quest'anno, in Tajikistan il presidente ha regalato una casa ai genitori di un bambino, diecimilionesimo cittadino del Paese.