di Steve Suwannarat

Nell’ultimo decennio oltre 110mila thailandesi sono partiti verso Svezia e Finlandia, attratti dalla promessa di salari elevati e buone condizioni di lavoro per trovarsi spesso invece sfruttati e intrappolati dal debito con gli intermediari. Una piaga su cui il governo di Bangkok non interviene per non perdere opportunità di lavoro e turisti europei.

Bangkok (AsiaNews) - Realtà consistente ma poco nota, sono molte migliaia i lavoratori che dalla Thailandia migrano stabilmente o periodicamente nei Paesi scandinavi per la raccolta di bacche, soprattutto mirtilli. Spesso ritrovandosi poi vittime di sfruttamento e abusi a 13mila chilometri da casa. Si calcola che nell’ultimo decennio oltre 110mila cittadini thailandesi siano partiti soprattutto verso Svezia e Finlandia, attratti dalla promessa di salari elevati e buone condizioni di lavoro per trovarsi spesso sfruttati e intrappolati dal debito, lontani dalle famiglie, in regioni remote inserite in realtà a loro estranee.

Fonti di organizzazioni dedicate alla tutela dei lavoratori indicano come in 15 anni ai migranti siano stati sottratti dieci miliardi di baht (equivalenti a quasi 260 milioni di euro) a favore di intermediari senza scrupoli e dei produttori di bacche. Una realtà passata perlopiù sotto silenzio nell’opinione pubblica del Paese di partenza e in quelli di arrivo, che si è aggravata ulteriormente da quando, dopo il tentativo dei produttori di “importare” manodopera cinese e vietnamita naufragato per la reazione dei governi. Hanno così ripreso a “privilegiare” i thailandesi, maggiormente manipolabili per le scarse tutele, le forti necessità e anche per le pressioni che abitualmente spingono molte famiglie, soprattutto nelle aree agricole del Nord-Est, a indebitarsi e a lasciarsi convincere a migrare senza adeguate garanzie, con il miraggio di compensi attorno ai 2.000 euro mensili.

Una necessità e un sogno sfruttati in molti casi da organizzazioni e da procacciatori sul territorio che legano i migranti nella trappola del debito convincendoli a sborsare in anticipo forti somme anticipate spesso da prestatori senza scrupoli e esponendoli quindi a sfruttamento e alla accettazione di pessime condizioni salariali e di impiego una volta arrivati a destinazione.

Una situazione evidenziata da lavoratori-attivisti come Praisanti Jumangwa, che intervistato dal quotidiano thailandese The Nation ha raccontato i lunghi periodi di permanenza nelle foreste, lavorando dall’alba al tramonto per raccolti a volte insufficienti a coprire i costi di vitto e alloggio a loro carico, esposti alla durezza dell’ambiente e a sfruttamento. Il sogno di benessere diventa spesso perdita della famiglia e di ogni speranza, mentre il governo di Bangkok fatica a intervenire per sanare situazioni che alleggeriscono comunque l’elevata disoccupazione di alcune regioni e coinvolgono Paesi con cui il Regno di Thailandia ha consolidati rapporti e che, a loro volta, “esportano” turisti necessari a sostenere una delle maggiori attività economiche del Paese.