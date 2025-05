Le notizie di oggi: ancora decine di morti nei raid israeliani a Gaza mentre i coloni marciano nel centro di Gerusalemme nell'anniversario dell'"unificazione". Affluenza record tra gli elettori all'estero nelle elezioni presidenziali in Corea del Sud. Lo yen debole fa perdere al Giappone lo status di più grande Paese creditore al mondo. A Biškek il primo centro in Kirghizistan per il sostegno alle madri e ai bambini

HONG KONG

Il capo del governo di Hong Kong, John Lee, ha dichiarato che la città aprirà le sue università a un maggior numero di studenti internazionali che stanno affrontando un “trattamento discriminatorio e ingiusto” da parte degli Stati Uniti, a seguito della decisione dell’amministrazione Trump – al momento congelata da un giudice federale - di vietare a Harvard di iscrivere cittadini stranieri. Molti degli studenti di Harvard a rischio sono di nazionalità cinese. Hong Kong offre già oggi 30mila posti per studenti stranieri dopo che la quota per l'iscrizione internazionale nelle sue otto università pubbliche è stata raddoppiata al 40% a settembre.

GAZA-ISRAELE

Altre decine di palestinesi sono stati uccisi ieri dai raid israeliani in tutta Gaza. Anche il cancelliere tedesco Friedrich Merz ieri ha duramente criticato Israele, mentre continuano gli annunci e le smentite sull’accordo perla liberazione di alcuni ostaggi in cambio di un cessate il fuoco a cui starebbe lavorando l’inviato usa Witkoff. Nel frattempo nella Città Vecchia di Gerusalemme, alcuni coloni hanno aggredito alcuni palestinesi al grido di "morte agli arabi" durante l’annuale marcia per commemorare la conquista della città da parte di Israele durante la guerra del 1967.

COREA DEL SUD

L'affluenza degli elettori all'estero per le elezioni presidenziali del 3 giugno in Corea del Sud ha raggiunto una quota record del 79,5%. Lo ha dichiarato la Commissione elettorale nazionale tracciando il bilancio del periodo di votazione di sei giorni concluso domenica e che ha visto la partecipazione di 205,268 elettori. Si tratta dell’affluenza più alta all’estero da quando il Paese ha adottato il voto per corrispondenza per le elezioni presidenziali e legislative nel 2012.

INDIA

Quattro operai sono morti per soffocamento dopo essere stati inviati lunedì nella fossa settica di un negozio di gioielli a Jaipur senza dispositivi di sicurezza, per rimuovere il fango al fine di recuperare particelle d’oro e d’argento perse durante il lavaggio, hanno riferito la polizia. Gli operai inizialmente erano riluttanti a svolgere il lavoro, ma hanno accettato dopo che è stato offerto loro un compenso extra, hanno aggiunto.

GIAPPONE

La debolezza dello yen ha fatto perdere al Giappone per la prima volta in 34 anni il suo status di maggiore Paese creditore mondiale, superato dalla Germania. Secondo i dati del ministero delle Finanze gli attivi esterni lordi del Paese sono comunque aumentati del 12,9% rispetto all’anno precedente, superando i 533mila miliardi di yen (3.700 miliardi di dollari) alla fine dello scorso anno, ma il totale è inferiore a quello della Germania, che oggi equivale a 569mila miliardi di yen. La Cina è al terzo posto con crediti esterni per oltre 516mila miliardi di yen.

RUSSIA

Secondo i calcoli di Forbes, la Russia è al quinto posto al mondo per numero di miliardari in dollari (164), aggiungendone altri 20 solo nell’ultimo anno, dopo Usa con 902, Cina con 450 (senza Hong Kong), India con 205 e Germania con 171. Il più ricco è il noto oligarca Vagit Alekperov con 28,7 miliardi, mentre i nuovi straricchi sono quasi tutti personaggi sconosciuti all’informazione di massa.

KIRGHIZISTAN

È stato inaugurato a Biškek il primo centro in Kirghizistan per il sostegno alle madri e ai bambini Ene Uju (”Casa della madre”), con il sostegno della Mothers Home International Foundation (Mhif) per offrire rifugi sicuri temporanei, assistenza psicologica e giuridica, aiuto nel recupero dei documenti e per l’adattamento sociale e la ricerca di lavoro.