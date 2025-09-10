di Nirmala Carvalho

Kochi (AsiaNews) – Proprio mentre papa Leone XIV presiedeva a Roma la canonizzazione del diciassettenne italiano Carlo Acutis, il primo santo tra i “millennial”, domenica 7 settembre una nuova chiesa a lui dedicata è stata consacrata a Palikkara, nei pressi di Kochi, in India. Si tratta di un ulteriore testimonianza di come questa figura additata a tutto il mondo come un esempio di testimonianza del Vangelo nel mondo di oggi, stia suscitando grande interesse anche nelle chiese dell’Asia.

Il Kerala ospita dunque oggi una delle prime chiese al mondo intitolate a Carlo Acutis (un’altra esisteva già nell’arcidiocesi di Chicago). Roby Philip, co-coordinatore del comitato per la costruzione, ha dichiarato che l’iniziativa è stata dell’arcivescovo di Varapuzha, mons. Joseph Kalathiparambil, che ha l’immaginata come una chiesa per le nuove generazioni. “Ospita anche una reliquia del santo. Circa 140 famiglie si riuniranno a pregare qui, ogni martedì e domenica”, ha spiegato Philip.

La cerimonia di consacrazione è stata presieduta dall’arcivescovo Kalathiparambil, insieme ai vicari generali Mathew Kallingal, Matthew Elanjimattam e al parroco Rocky Kollamparambil. La chiesa, edificata su un terreno di proprietà della diocesi, è stata completata nell’arco di pochi mesi, dopo l’inizio dei lavori nell’aprile di quest’anno. Durante la cerimonia di dedicazione mons. Kalathiparambil ha osservato che la vita di san Carlo Acutis può ispirare i giovani che cercano di unire la spiritualità alla tecnologia moderna, e che la nuova chiesa contribuirà a dare ulteriore slancio a questo movimento. Carlo Acutis, morto a causa di una leucemia fulminante nel 2006, utilizzava le nuove tecnologie per diffondere la fede cattolica e gestiva un sito web sui miracoli eucaristici nel mondo.

La nuova chiesa di San Carlo Acutis si trova a meno di un chilometro da WonderLa, un grande parco divertimenti molto frequentato dai giovani lungo la strada Thekkady-Ernakulam a Kochi. P. Sojan Micheal, responsabile della parrocchia, ha annunciato che presto si terrà una novena in onore di san Carlo Acutis. “Stiamo già ricevendo testimonianze di fedeli che raccontano come le loro richieste di intercessione rivolte a questo nuovo santo siano state esaudite”.