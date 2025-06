Le notizie di oggi: la portaerei cinese Liaoning è entrata nella zona economica esclusiva del Giappone nel fine settimana. Thailandia e Cambogia hanno spostato gli eserciti di frontiera alle precedenti postazioni. La Malaysia ha limitato i viaggi a un fumettista. In una città della Siberia più della metà dei mobilitati per la guerra in Ucraina è rimasto ucciso.

GAZA – ISRAELE

Israele ha bloccato e abbordato la Madleen, un’imbarcazione che era diretta verso la Striscia di Gaza allo scopo di portare cibo e altri beni essenziali. La barca è gestita dalla Freedom Flotilla Coalition, un’organizzazione che prova da tempo a forzare il blocco imposto da Israele sulla Striscia e a bordo ospita anche l’attivista Greta Thunberg insieme a circa un’altra decina di persona. Il ministro della Difesa, Israel Katz, ha affermato che la nave verrà portata al porto israeliano di Ashdod, dove agli attivisti verrà mostrato un video degli attacchi di Hamas del 7 ottobre.

CINA – GIAPPONE

La portaerei cinese Liaoning è stata avvistata, insieme a due cacciatorpediniere e a un’altra nave, a circa 300 chilometri a sud-ovest dell’isola di Minamitori, all’interno della zona economica esclusiva del Giappone, ha riferito il ministero della Difesa nipponico. La Liaoning si è poi spostata verso sud-ovest e ieri ha effettuato esercitazioni di atterraggio e decollo con jet da combattimento ed elicotteri. Questa mattima il primo ministro giapponese, Shigeru Ishiba, ha chiamato il neo-eletto presidente della Corea del Sud, Lee Jae-myung, concordando di rafforzare i legami bilaterali.

THAILANDIA – CAMBOGIA

Il ministro della Difesa cambogiano ieri ha confermato che Thailandia e Cambogia riporteranno le loro truppe alle postazioni di confine dopo gli scontri dei giorni scorsi in cui è morto un soldato cambogiano. La dichiarazione della Cambogia arriva dopo quella del ministro della Difesa thailandese, Phumtham Wechayachai, che aveva affermato che i due Paesi erano in trattativa per disinnescare la situazione.

MALAYSIA

Fahmi Reza, fumettista noto per i suoi disegni satirici che prendono in giro i politici della Malaysia, ha promesso di citare in giudizio il governo dopo che gli è stato impedito di lasciare il Paese per recarsi a Singapore. L’episodio ha provocato diverse critiche al primo ministro Anwar Ibrahim, che aveva promesso di tutelare le libertà individuali. Già a fine maggio al fumettista era stato impedito di entrare nello Stato di Sabah, nella Malaysia orientale.

INDIA

I livelli tossicologici della discarica di Deonar, a Mumbai, superano di quattro volte i limiti consentiti dalle autorità centrali, secondo uno studio appena pubblicato. Da tempo il governo indiano dice di avere intenzione di trasferire i residenti della vicina baraccopoli di Dharavi nell’ambito di un progetto di riqualificazione che vede coinvolto l’Adani Group. Secondo il piano, una parte degli abitanti della baraccopoli sarà trasferito permanentemente nei pressi della discarica.

RUSSIA – UCRAINA

La piccola città siberiana di Ust-Kut ha stabilito un triste record: tra i mobilitati per la guerra in Ucraina, oltre metà ha perso la vita (130 su 238). Secondo gli attivisti, in realtà, la statistica reale sarebbe ancora peggiore, considerando i tanti dispersi probabilmente defunti. In questo modo l’indice di mortalità supera quello di natalità di oltre tre volte, similmente a diversi altri centri abitati della Siberia.

GEORGIA

Il governo di Tbilisi sta applicando in modo sempre più sistematico la modifica al codice amministrativo approvata dal parlamento del “Sogno Georgiano”, che introduce il reato di “oltraggio a pubblico ufficiale e funzionario statale” come strumento di repressione di ogni forma di protesta, arrestando e condannando un numero crescente attivisti e dimostranti spesso poco più che ventenni, diverse decine nell’ultimo mese.