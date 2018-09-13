di Mathias Hariyadi

Con una solenne celebrazione presieduta dal card. Suharyo ricordata la solenne consacrazione avenuta nel 1901. Dal 2018 la grane chiesa in stile neogotico progettata dall'architetto gesuita Antonius Dijkmans è riconosciuta come Patrimonio culturale nazionale. “Prendersi cura della creazione, coltivare la fede” è il motto che sintetizza lo spirito dell'anniversario.

Jakarta (AsiaNews) - Il 21 aprile 2026, i fedeli dell’arcidiocesi di Jakarta, in particolare quelli della parrocchia della Cattedrale, hanno celebrato il 125° anniversario della Cattedrale di Santa Maria Assunta. La chiesa, costruita in stile neogotico, fu progettata dal sacerdote-architetto gesuita p. Antonius Dijkmans e realizzata da Marius Hulswit. La prima pietra fu posata il 16 gennaio 1899 da Carolus Wenneker e la cattedrale fu ufficialmente inaugurata e benedetta il 21 aprile 1901 da mons. Edmundus Sybrandus Luypen, vescovo titolare di Orope e Vicario Apostolico di Batavia, l’antico nome coloniale di Jakarta. La cattedrale è dedicata alla Beata Vergine Maria sotto il titolo della sua Assunzione in cielo. La cerimonia di consacrazione del 1901 avvenne durante una Messa pontificale accompagnata dal Coro di Santa Cecilia, fondato nel 1865 da C.G.F. van Arcken.

In occasione del 125° anniversario, l’arcivescovo di Jakarta, il card. Ignatius Suharyo, ha celebrato una Messa di ringraziamento insieme a p. Macarius Maharsono Probho (il rettore della Cattedrale), p. Yusup Edi Mulyono (vicario episcopale dell'arcidiocesi) e p. Yohanes Deodatus (sacerdote coadiutore della Cattedrale). La celebrazione è proseguita con il taglio del tumpeng, tradizionale cono di riso cerimoniale, simbolo di gratitudine per il percorso di fede della comunità. Successivamente è stata inaugurata la mostra fotografica “Sustainable Preservation Efforts”, promossa dal cardinale e dai sacerdoti della parrocchia. La mostra presenta immagini della chiesa nello stato attuale, sensibilizzando sull’importanza della conservazione di questo edificio storico, riconosciuto nel 2018 come Patrimonio culturale nazionale dal ministero dell’Istruzione e della Cultura dell’Indonesia.

Il ciclo di eventi proseguirà con un seminario pubblico di architettura dal titolo “Heritage Walk and Talk: Jakarta Cathedral”, previsto per il 1° maggio 2026 al Grha Pemuda. Il seminario, organizzato in collaborazione con la sezione di Jakarta dell’Ordine degli architetti indonesiani, illustrerà pratiche di conservazione responsabile del patrimonio, con un focus su educatori, architetti, appaltatori e cittadini. Sarà inoltre possibile partecipare a un tour architettonico guidato dal team del Museo della Cattedrale, approfondendo lo stile neogotico, l’organizzazione degli spazi, gli elementi simbolici delle opere d’arte e gli arredi liturgici.

Per celebrare l’anniversario, la parrocchia ha creato un logo speciale ispirato al versetto del Vangelo di Giovanni "Io sono la vite e voi i tralci" (Gv 15:5), che rappresenta la vita che scorre da Dio e il legame tra umanità e divinità. Il logo integra simboli come foglie verdi, la Trinità, mani sovrapposte ispirate alla Creazione di Adamo di Michelangelo, e colori che richiamano armonia naturale e devozione mariana. Il motto “Prendersi cura della creazione, coltivare la fede” sintetizza lo spirito dell'anniversario che viene celebrato nel 2026, sottolineando l’importanza della cura della creazione come fondamento della vita e della fede.

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