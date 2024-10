Il vescovo emerito di Hong Kong partecipa come legato pontificio al quinto Congresso eucaristico nazionale che ha come tema "La fraternità guarisce tutto".

Kaohsiung (AsiaNews) – La Chiesa cattolica di Taiwan ha vissuto ieri presso il Centro per le esposizioni di Kaohsiung la celebrazione centrale del suo quinto Congresso eucaristico nazionale. Oltre 10mila cattolici da tutta l’isola si sono ritrovati nella città del Sud per l’appuntamento incentrata sul tema “La fraternità guarisce tutti”. A presiedere il rito è stato il card. John Tong Hon, vescovo emerito di Hong Kong, in qualità di inviato di papa Francesco, che attraverso questo gesto ha voluto mostrare la sua vicinanza ai cattolici di Taiwan.

La celebrazione del Congresso eucaristico è stata scandita da un intero anno di catechesi e celebrazioni liturgiche nelle diocesi dell’isola. Con un particolare attenzione al sacramento della Riconciliazione, segno di quella fratellanza che - come recita il tema - è l'unico balsamo in grado di guarire il mondo. Nel centro espositivo è stata inoltre allestita una grande mostra sul significato dell'Eucaristia nella vita del credente.

A margine delle celebrazioni anche il vice ministro degli Esteri Tien Chung-kwang ha incontrato il card. Tong. Il vescovo emerito di Hong Kong ha detto a Tien di essere rimasto colpito dalla rapidità con cui la società taiwanese è tornata alla normalità dopo il tifone Krathon, che ha colpito duramente Kaohsiung nei giorni scorsi. Una calamità che non ha smorzato in alcun modo lo spirito e l'entusiasmo dei cattolici che si sono riuniti intorno all’Eucaristia che guarisce e dà la vita.

Da parte sua il vice ministro ha sottolineato il rispetto di Taiwan per la libertà religiosa e per la diversità nella società. Nonostante le sfide attuali - ha aggiunto - il governo e il popolo di Taiwan continuano a offrire il loro contribuito al mondo nel campo degli aiuti umanitari e dell'assistenza sanitaria.

Tien ha inoltre promesso che Taiwan e il Vaticano intensificheranno la loro cooperazione in campo umanitario, partendo dall'attuale relazione positiva.

"ECCLESIA IN ASIA" È LA NEWSLETTER DI ASIANEWS DEDICATA ALLA CHIESA IN ASIA

VUOI RICEVERLA OGNI DOMENICA SULLA TUA MAIL? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER A QUESTO LINK