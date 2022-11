Le altre notizie del giorno: fonti talebane confermano la presenza di combattenti stranieri in Afghanistan, il parco Disneyland di Shanghai ha chiuso dentro i visitatori causa covid, in tutta l'Asia spariscono sempre più tigri, in Kazakistan apeerti due rifugi per russi sfuggiti alla mobilitazione, i bambini di Khersono verranno trasferiti in Crimea.

COREA

Sia la Corea del Nord che la Corea del Sud hanno lanciato missili che per la prima volta sono atterrati nelle acque al largo delle rispettive coste. Seoul ha risposto con il lancio di tre missili aria-superficie tre ore dopo che alcuni razzi da Pyongyang sono atterrati a meno di 60 km dalla città di Sokcho. La Corea del Nord aveva minacciato il Sud e gli Stati Uniti di porre fine alle esercitazioni militari congiunte che si stanno tenendo in questi giorni.

CINA

I visitatori di Disneyland a Shanghai ieri sono rimasti bloccati all’interno per un improvviso lockdown dopo che nel fine settimana sono stati segnalati 10 nuovi casi: le autorità locali hanno vietato l’ingresso e concesso l’uscita solo presentando un test negativo. Non è stata comunicata una data di riapertura. Nel frattempo le giostre continuano a funzionare.

AFGHANISTAN

Fonti talebane hanno confermato che diversi cittadini stranieri ritenuti membri di al-Qaeda si trovano nella provincia di Baghlan. Questi combattenti sono stati riposizionati dopo l’uccisione del leader di al-Qaeda Ayman al-Zawahiri, "sono tutti armati e girano con i Suv delle ex forze dell'intelligence". Il Tajikistan, che condivide con l’Afghanistan 1.400 km di confine, ha più volte espresso preoccupazione per la situazione.

ASIA

Spariscono sempre più tigri in Asia. A denunciarlo è un rapporto dell’organizzazione Traffic, che monitora il bracconaggio delle specie in via di estinzione e il traffico illecito di animali selvatici, molto attivo nel sud-est asiatico. L’Indonesia, la Thailandia, il Vietnam e la Russia hanno registrato un aumento dei sequestri di tigri da strutture dove crescono in cattività. Inoltre il 75% degli account social connessi al bracconaggio hanno sede in Vietnam.

MALAYSIA

Il partito al governo, l’Umno, ha escluso otto alleati chiave del primo ministro Ismail Sabro Yaakob dalla lista di candidati per le elezioni previste il 19 novembre. La mossa indica che il rapporto tra il premier e il presidente dell’Umno, Ahmad Zahid Hamidi, a capo anche della coalizione Barisan Nasional, è sempre più teso. Al momento la coalizione ha 166 su 222 seggi in Parlamento.

EGITTO

Il noto attivista anglo-egiziano Alaa Abd el-Fattah, incarcerato in Egitto, ha iniziato uno sciopero della fame prima della COP27 che si terrà a Sharm el-Sheikh. Da domenica smetterà anche di bere acqua. L’attivista aveva già scontato cinque anni di prigione per aver partecipato a una protesta non autorizzata; nel 2021 è stato condannato ad altri cinque anni per “diffusione di notizie false”.

KAZAKISTAN

Ad Almaty in Kazakistan sono stati aperti due rifugi per i russi fuggiti dalla mobilitazione, dove potranno ripararsi gratuitamente fino a due settimane, in attesa di trovare una residenza, grazie ai finanziamenti dell’associazione umanitaria “L’Arca” (Kovčeg) che offre aiuto ai bisognosi russi in tutto il mondo.

RUSSIA-UCRAINA

Oltre 4.600 alunni delle scuole elementari e medie sono stati evacuati dalla regione annessa di Kherson in Ucraina, per essere ridistribuiti nelle scuole della Crimea e della regione di Krasnodar, come ha informato la ministra dell’istruzione della regione Tatiana Kuzmič, dove l’anno scolastico inizierà ufficialmente il 7 novembre.