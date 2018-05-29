di Gregory

Indetta in questa Quaresima dai vescovi del Paese con l'invito a pregare "affinché Dio doni la sua pace al mondo e al Myanmar e vi siano comprensione reciproca e progresso nell'unità". In un Paese in cui la società civile è stata sistematicamente smantellata, l'importanza di questi gesti che attirano anche l'attenzione del mondo sulle sofferenze della popolazione.

Yangon (AsiaNews) - In una lettera pastorale pubblicata in questa Quaresima, la Conferenza dei Vescovi Cattolici del Myanmar (CBCM) ha invitato tutti i fedeli a osservare il 26 marzo 2026 una giornata speciale di intensa preghiera e digiuno per la pace in Myanmar e nel mondo, una testimonianza spirituale che giunge mentre il Paese è entrato nel suo sesto anno sotto il controllo di una giunta militare responsabile di diffusi e sistematici crimini contro i diritti umani.

Firmata dal card. Charles Bo, presidente della CBCM, e dal vescovo Noel Saw Naw Aye, segretario generale, la lettera si apre con un appello quaresimale alla penitenza, alla conversione del cuore e a una relazione più profonda con Dio, ma non evita di nominare la crisi umanitaria urgente che ne è al centro. «Abbiamo bisogno di rivolgere preghiere speciali per la pace nel mondo, specialmente in Medio Oriente e in Myanmar», afferma la lettera, citando il richiamo di Papa Leone XIV secondo cui la pace si costruisce attraverso la pratica concreta dell’amore, della compassione e della comprensione reciproca.

Il card. Bo, una delle voci cattoliche più autorevoli in Asia e da lungo tempo sostenitore dei popoli del Myanmar, ha più volte descritto la situazione come una “catastrofe di sofferenza umana”. La sua disponibilità a parlare dall’interno del Paese mentre la giunta rafforza il proprio controllo sulla società civile, sui media e sulle istituzioni religiose rende la testimonianza pastorale della CBCM ancora più significativa.

La lettera si conclude invocando la preghiera di san Francesco d’Assisi per la pace, un’invocazione che è diventata un punto di riferimento per la comunità cattolica in Myanmar, un Paese in cui la Chiesa rappresenta una minoranza piccola ma profondamente impegnata, in particolare tra le comunità etniche che costituiscono una parte significativa delle popolazioni perseguitate.

In un Paese in cui la società civile è stata sistematicamente smantellata, i media indipendenti chiusi e l’opposizione politica imprigionata o costretta all’esilio, la Chiesa cattolica, insieme ad altre istituzioni religiose, rimane una delle poche voci organizzate in grado di parlare pubblicamente della condizione umana. Le lettere della CBCM, distribuite alle parrocchie in tutto il Myanmar, raggiungono comunità nelle zone di conflitto altrimenti isolate dal mondo esterno.

La designazione del 26 marzo come giornata di preghiera e digiuno è una dichiarazione morale: la sofferenza del popolo del Myanmar richiede una risposta da parte della comunità di fede. Essa riecheggia la lunga tradizione della Chiesa di utilizzare gli atti liturgici come forme di testimonianza pubblica, soprattutto quando altri canali di difesa e rappresentanza sono chiusi.

Il Myanmar è precipitato in una crisi dalla presa di potere militare del febbraio 2021, quando le forze armate del Myanmar hanno sequestrato il potere, rovesciato il governo democraticamente eletto di Aung San Suu Kyi e scatenato una delle repressioni più brutali della storia moderna del Paese. Ciò che è seguito è stato documentato dalle Nazioni Unite e dalle principali organizzazioni per i diritti umani come costituente crimini contro l’umanità.

Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari (OCHA), oltre 3 milioni di persone sono state sfollate internamente dopo il colpo di stato, con migliaia di civili uccisi da attacchi aerei, bombardamenti di artiglieria e omicidi mirati. Chiese, scuole, ospedali e interi villaggi sono stati rasi al suolo. Le comunità etniche, tra cui i popoli Kachin, Karen, Chin e Kayah, hanno subito sofferenze sproporzionate mentre l’esercito ha intensificato le campagne contro le popolazioni civili nelle regioni di confine.

Il Myanmar non è semplicemente un Paese in tumulto politico. È un Paese in cui gli strumenti dello Stato sono stati rivolti contro il proprio popolo in modi che la comunità internazionale descrive sempre più con il linguaggio del diritto penale internazionale. La condotta dell’esercito del Myanmar include: uccisioni di massa extragiudiziali; tortura sistematica e violenza sessuale utilizzate come armi di guerra; distruzione delle infrastrutture civili; imposizione di condizioni simili alla carestia attraverso guerre d’assedio; e incarcerazione di massa di giornalisti, leader religiosi, avvocati e attivisti democratici.

Il genocidio dei Rohingya, le cui radici precedono il colpo di stato del 2021, continua a proiettare una lunga ombra. La Corte Internazionale di Giustizia (ICJ) sta esaminando il procedimento avviato dal Gambia ai sensi della Convenzione sul genocidio, e la Corte Penale Internazionale (ICC) ha aperto indagini sui crimini legati alla deportazione e persecuzione dei Rohingya. Dal colpo di stato del 2021, tali crimini si sono aggravati e ampliati. Attacchi aerei contro mercati civili, scuole e chiese negli Stati Chin, nella regione di Sagaing e nello Stato Karen sono stati documentati da Amnesty International e Human Rights Watch. L’esercito ha impiegato droni e attacchi incendiari contro le comunità rurali. Il Relatore Speciale delle Nazioni Unite sul Myanmar ha definito questi atti come crimini contro l’umanità e ha chiesto un embargo internazionale sulle armi, misura ripetutamente bloccata nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite da Cina e Russia.

In questo contesto di violenza e impunità, la lettera pastorale dei vescovi delinea tre pilastri d’azione per i fedeli durante questa Quaresima: preghiera, digiuno e carità. I fedeli sono invitati a pregare «affinché Dio doni la sua pace al mondo e al Myanmar e affinché vi siano comprensione reciproca e progresso nell’unità»; a digiunare come atto di solidarietà con la sofferenza di Cristo e del popolo del Myanmar; e a praticare la carità sostenendo e aiutando i poveri e gli sfollati.

Per la comunità cattolica internazionale, la lettera dei vescovi è anche un invito a stare in solidarietà, il 26 marzo, con la Chiesa in Myanmar; a dare risonanza alle richieste di responsabilità per gravi violazioni dei diritti umani; a fare pressione sui governi affinché impongano sanzioni mirate alla giunta militare; e a sostenere le organizzazioni umanitarie impegnate ad assistere i 18 milioni di persone in Myanmar che oggi hanno bisogno di aiuto.

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