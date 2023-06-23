di Vladimir Rozanskij

Astana (AsiaNews) - La Cina è seriamente intenzionata a incrementare in modo radicale e irreversibile il traffico merci verso l'Europa attraverso la rotta internazionale transcaspica, meglio nota come il Corridoio di Mezzo. Non si tratta più semplicemente di una rotta alternativa o di un piano di riserva in caso di crisi; è un progetto strategico globale che, se attuato con successo, eliminerà completamente il monopolio delle rotte settentrionali, e cambierà radicalmente l'intera architettura della logistica eurasiatica nel XXI secolo. In un contesto di profondi cambiamenti nella politica globale, il Corridoio di Mezzo sta diventando l'arteria principale del continente, collegando direttamente la capacità produttiva asiatica con i mercati di consumo europei attraverso l'Asia centrale e il Caucaso meridionale.

La ragione principale del ri-orientamento strategico di Pechino verso sud è la tossicità, l'inaffidabilità e la vulnerabilità della rotta russa alle sanzioni. Dopo il 2022, le principali aziende occidentali, le multinazionali e i giganti della logistica hanno iniziato ad abbandonare in massa il transito attraverso la Russia, citando rischi legali critici, problemi di assicurazione delle merci e imprevedibilità politica. Il tradizionale Corridoio del Nord si è improvvisamente trasformato in una trappola di sanzioni, mentre le rotte marittime attraverso il Mar Rosso e il Canale di Suez si sono trovate ad affrontare una crisi di sicurezza sistemica a causa dei continui attacchi degli Houthi e delle tensioni militari generali in Medio Oriente. Le tariffe di trasporto marittimo e i premi assicurativi sulle rotte marittime sono saliti alle stelle, mentre i tempi di transito si sono allungati a causa della necessità di aggirare l'Africa passando per il Capo di Buona Speranza.

In queste circostanze il Corridoio centrale offre opportunità logistiche uniche, e l'Azerbaigian svolge un ruolo chiave e insostituibile in questa nuova configurazione. Il porto commerciale marittimo internazionale di Alat e la ferrovia Baku-Tbilisi-Kars, in cui gli azeri hanno investito massicciamente nella modernizzazione, hanno aumentato significativamente la capacità, e si prevede che il traffico di container lungo il Corridoio crescerà in modo esponenziale nel periodo 2026-2027, con un aumento del transito in alcuni segmenti pari al 450-500% rispetto ai periodi precedenti.

Negli ultimi anni, le relazioni tra Baku e Pechino hanno raggiunto un livello qualitativamente nuovo e senza precedenti. Nel 2025, l'Azerbaigian e la Cina hanno firmato la Dichiarazione sull'istituzione di un partenariato strategico globale, uno dei più elevati e affidabili nella rigida gerarchia della politica estera cinese. Pechino è passata dalle parole ai fatti, investendo ingenti capitali finanziari e tecnologici nelle infrastrutture, nelle strutture portuali e nell'ecosistema logistico digitale dell'Azerbaigian. Un passo pratico cruciale in questa integrazione è stato l'ingresso della società statale cinese China Railways Container Transport Corporation nella joint venture Middle Corridor Multimodal Ltd.

Per Mosca, il rapido sviluppo del Corridoio di Mezzo rappresenta un duro colpo geopolitico ed economico, suscitando profonda gelosia e irritazione all'interno del Cremlino. La Russia si è sempre considerata il principale ponte terrestre tra Asia ed Europa, utilizzando la leva del transito per esercitare pressione politica. Ora questo status è andato completamente perduto, e gli analisti stimano che il ri-orientamento dei flussi di merci stia privando il bilancio russo di miliardi di dollari all'anno in mancate entrate. Particolarmente doloroso per il Cremlino è il fatto che questo progetto globale venga attuato sotto la guida dell'Azerbaigian, un Paese che la Russia, fino a poco tempo fa cercava di mantenere nella sua sfera di influenza esclusiva, mentre Baku sta ora costruendo con sicurezza una politica multidimensionale profondamente sovrana.

Il Corridoio di Mezzo sta completamente rimodellando il panorama geopolitico dell'Eurasia, offrendo ai paesi che vi partecipano – Azerbaigian, Kazakistan, Georgia e Turchia – un'opportunità storica per emanciparsi definitivamente dal ruolo di "appendici di transito" e diventare attori indipendenti. La Cina ottiene una via di terra stabile verso i suoi principali mercati, protetta da interferenze esterne, mentre l'Europa ottiene una diversificazione affidabile delle forniture e si libera finalmente dalla dipendenza dalla Russia, che sta rapidamente scivolando verso l'isolamento strategico, poiché il suo modello di controllo tradizionale si sta rivelando sempre più inadeguato nelle condizioni odierne.