Qin Gang non appare in pubblico dal 25 giugno. Negli incontri ufficiali l’ex ambasciatore a Washington sostituito dal capo del dipartimento esteri del Partito Wang Yi. Risposte vaghe dai funzionari sulla sua sorte, ma secondo alcune voci sarebbe sotto inchiesta per la sua vita privata.

Pechino (AsiaNews/Agenzie) – Dal 25 giugno scorso è scomparso dai radar il ministro degli Esteri cinese Qin Gang. L’ultima sua apparizione pubblica sono stati due incontri ufficiali con i suoi omologhi di Sri Lanka e Vietnam; poi nulla per ormai settimane. Per giustificare la sua assenza agli incontri previsti a margine del vertice dell’Asean - tenutosi la scorsa settimana a Jakarta - erano stati addotti motivi di salute, che erano però poi scomparsi dalla trascrizione ufficiale della conferenza stampa.

Negli appuntamenti ufficiali il suo posto è stato preso in questi giorni direttamente da Wang Yi, il capo del dipartimento esteri del Partito comunista cinese, che è il vero uomo forte della diplomazia di Pechino. Ma più passano i giorni e più le risposte dell’apparato cinese sulla sorte di Qin Gang diventano vaghe, facendo sorgere sospetti sulle sorti politiche del 57enne ex ambasciatore a Washington, ministro degli Esteri dallo scorso 30 dicembre e ritenuto fino a ieri un esponente di punta di cosiddetti “wolf warrior”, i combattivi diplomatici impegnati a contrastare in maniera muscolare le critiche nei confronti di Pechino.

Tra le diverse ipotesi in circolazione nelle ultime ore il Times di Londra ne ha rilanciata una che avrebbe a che fare con la vita privata di Qin Gang. Secondo voci che per il quotidiano britannico sarebbero “diffuse” in Cina, il politico sarebbe sotto inchiesta per aver avuto una relazione con una giornalista di Hong Kong che lavorava per Phoenix TV durante il suo mandato come ambasciatore a Washington. Interpellata su queste voci la portavoce del ministero degli Esteri di Pechino Mao Ning ha risposto di non avere informazioni da fornire.