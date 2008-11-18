GUERRA IN MEDIO ORIENTE

Le quotazioni del petrolio sono salite oltre i 105 dollari e le borse sono in forte in calo in Asia dopo che l’atteso discorso televisivo di stanotte di Donald Trump non ha chiarito nulla sull’evoluzione della guerra in corso in Medio Oriente. Il presidente degli Stati Uniti ha parlato di una "missione quasi compiuta" ripetendo sostanzialmente quanto già affermato negli ultimi giorni promettendo nuovi bombardamenti “per le prossime 2 o 3 settimane” sull’Iran. Intanto le ostilità sono proseguite anche stanotte con lanci di missili iraniani e di Hezbollah anche su Israele che ieri sera celebrava nelle case la festività di Pesah, la Pasqua ebraica.

INDONESIA

Un forte terremoto di magnitudo 7.4 si è verificato oggi al largo dell’Indonesia orientale, causando almeno una vittima e generando onde fino a 75 cm, con un allarme tsunami poi revocato. Secondo lo United States Geological Survey, il sisma si è verificato a 35 km di profondità nel Mar delle Molucche, tra Sulawesi e le Isole Maluku.

HONG KONG-CINA

L’Hong Kong Museum of History ha riaperto la sua mostra permanente con una nuova sezione tematica sulle “radici” condivise della città con la Cina continentale, quasi sei anni dopo la sua chiusura per un rinnovamento. Mentre la vecchia mostra affermava che l’isola di Hong Kong era stata “ceduta” ai britannici nel 1841 in seguito alla Prima Guerra dell’Oppio, l’esposizione rinnovata descrive l’evento come una “presa forzata”. Sono scomparse le fotografie di abitanti di Hong Kong che marciavano a sostegno degli studenti nel maggio 1989: il nuovo percorso non nomina più la repressione di proteste di Piazza Tiananmen il 4 giugno di quell’anno, limitandosi a parlare di “tumulti politici avvenuti nella primavera e nell’estate del 1989”.

FILIPPINE

L’arcivescovo di Manila, il card. José Advincula, ha incoraggiato i membri del clero ad affrontare e gestire le proprie difficoltà mentali ed emotive, osservando che circa il 18% dei sacerdoti filippini ha riportato disagio psicologico in un recente sondaggio. Nella sua omelia durante la Messa crismale presso la Cattedrale di Manila in occasione del Giovedì Santo ha detto: “È una preoccupazione che non possiamo più ignorare”, invitando i sacerdoti a riconoscere i segni e i sintomi delle loro difficoltà mentali ed emotive, affermando che questo è il primo passo per risolvere il problema.

INDIA

La camera bassa del Parlamento indiano ha approvato un emendamento alla legge di riorganizzazione dell’Andhra Pradesh, stabilendo Amaravati come unica e permanente capitale. Il provvedimento ha ottenuto ampio sostegno, ma è stato contestato dal YSR Congress Party. Dopo la divisione del 2014 con la nascita del Telangana, la capitale era rimasta incerta. Il piano di tripla capitale proposto in seguito è stato abbandonato con il ritorno alla guida del governo locale di N. Chandrababu Naidu, che ha rilanciato Amaravati come centro politico unico dello stato.

COREA DEL SUD

La Corea del Sud ha presentato all’UNESCO la candidatura della tradizione del ginseng come patrimonio culturale immateriale dell’umanità, sottolineando il suo valore legato a salute, rituali e coesione sociale. La decisione sul dossier è prevista per la sessione del dicembre 2028. Seoul sta preparando anche una candidatura per il Taekwondo, basata sulla sua trasmissione tra generazioni. In proposito auspica una candidatura congiunta con la Corea del Nord come avvenuto per il ssireum, un’altra arte marziale locale. Pyogyang che però già presentato una propria proposta separata sul Taekwondo nel 2024.

RUSSIA

L’Istituto russo di statistica Rosstat ha pubblicato i dati sulla produzione industriale di febbraio, che segnala un ulteriore calo dello 0,9% su proiezione annua, dopo il -0,8% di gennaio, segno che è ormai in recessione l’intera economia russa, non solo il settore civile e dei servizi. Le industrie manifatturiere hanno perso il 3%, e cresce solo la produzione di “mezzi di trasporto” (+16,3%) riferiti ai droni, ai carri armati e ai mezzi corazzati.

ARMENIA

Alla 61ma sessione del Consiglio dell’Onu per i diritti dell’uomo è stata approvata all’unanimità una risoluzione proposta dall’Armenia sulla “Prevenzione del genocidio”, allo scopo di mettere in pratica la Convenzione sulle “notifiche di crimine di genocidio e di punizione per esso”, definendo i fattori di rischio da contrastare come l’odio, la discriminazione e l’impunità con reazioni adeguate e immediate, per evitare l’escalation.