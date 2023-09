Le notizie di oggi: grave la stima dei danni della tempesta abbattutasi su Hong Kong. Arrestati alcuni membri di una setta coreana alle Fiji. Per le autorità giapponesi ci sono troppi turisti sul monte Fiji. Carenza di riso in Malaysia. Filippine e Australia siglano un accordo anti-cinese. In Bangladesh articoli di "esperti" con foto false o reputazioni discutibili per favorire la rielezione della premier Hasina. Il 10% dei russi soffre di depressione profonda.

COREA DEL NORD

Pyongyang ha costruito un “sottomarino tattico da attacco nucleare”, grazie al quale il dittatore Kim Jong Un spera di “rafforzare ulteriormente la deterrenza nucleare della nazione”. Nell’ultimo anno la Corea del Nord ha investito molto nello sviluppo della Marina, che secondo il Libro bianco sulla difesa della Corea del Sud, ha limitate capacità “per le operazioni in acque profonde” perché “la sua forza è composta principalmente da piccole navi ad alta velocità”.

HONG KONG

Secondo una stima di Bloomberg Intelligence, la tempesta che si è abbattuta negli ultimi giorni su Hong Kong, considerata la peggiore dal 1884, potrebbe costare alla città più di 100 milioni di dollari. Le piogge hanno distrutto veicoli, allagato stazioni della metropolitana e danneggiato centri commerciali. Il tifone che ha colpito la città la scorsa settimana, Saola, ha causato meno danni, secondo il rapporto di Bloomberg.

COREA DEL SUD – FIJI

Quattro presunti membri del culto della Grace Road Church, ricercati dal 2018 per abusi, sono stati arrestati alle Fiji. La Chiesa è diventata nota nel 2014 dopo che 400 dei suoi membri si sono trasferiti sulle isole del Pacifico sostenendo che sarebbero stati al sicuro da un imminente disastro naturale. Il suo fondatore Shin Ok-ju è stato incarcerato nel 2019 per aver tenuto prigionieri i suoi seguaci e averli sottoposti a violenza.

GIAPPONE

Secondo le autorità giapponesi il numero di escursionisti che scalano il monte Fuji giorno e notte è pericoloso e costituisce un problema ecologico. "Il monte Fuji sta urlando", ha detto la settimana scorsa il governatore locale. Il numero di visitatori è più che raddoppiato tra il 2012 e il 2019 arrivando a 5,1 milioni, e questo solo per la prefettura di Yamanashi, il principale punto di partenza.

MALAYSIA

In Malaysia c’è una carenza di riso locale che sta costringendo i consumatori a compare il riso importato, più costoso. Secondo i coltivatori i problemi sono da ricercare nella mancanza di acqua pulita e nella scarsa qualità dei semi. L’utilizzo di acqua contaminata uccide le piantine prima che queste raggiungano la maturità, mentre i semi ibridi di cattiva qualità vengono danneggiati dai batteri. Problemi per i quali gli agricoltori hanno chiesto al governo di intervenire creando aree di stoccaggio per l’acqua nei campi e fornendo semi utilizzati anche da altri Paesi della regione.

FILIPPINE – AUSTRALIA

Oggi le Filippine e l’Australia hanno rafforzato la loro alleanza economica e di sicurezza con la firma di un partenariato strategico, nel tentativo di contrastare la crescente influenza cinese nella regione. L’accordo è stato siglato durante una visita del primo ministro Anthony Albanese a Manila, i primi colloqui bilaterali tra i due Paesi in 20 anni. Le due nazioni hanno comunicato che cercheranno di ampliare la cooperazione nei settori della difesa e della sicurezza, del cambiamento climatico e dell’istruzione.

BANGLADESH

Centinaia di articoli che elogiano le politiche del governo del Bangladesh, apparentemente scritti da esperti indipendenti, sono apparsi sui media nazionali e internazionali, ma gli autori citati hanno reputazioni discutibili, foto false e potrebbero anche non esistere, ha rivelato un’indagine dell’agenzia AFP. Secondo gli esperti si tratta di una prolungata campagna di disinformazione compiuta da parte di attori sconosciuti in vista delle elezioni previste per la fine di gennaio, intesa a favorire il governo della prima ministra Sheikh Hasina.

RUSSIA

Secondo le analisi della Agenzia per le iniziative strategiche della Russia (Asi), presentate al forum delle Innovazioni tecnologiche delle regioni a Mosca dalla direttrice Svetlana Čupševa, circa 15 milioni di russi (oltre il 10% della popolazione) soffre attualmente di “depressione profonda”, per le violenze in famiglia, la morte dei propri cari in guerra, la solitudine e i debiti.

BIELORUSSIA

Il ministero degli esteri della Bielorussia ha informato che dal 7 settembre, per decreto del presidente Lukašenko, non verranno più rilasciati o rinnovati i passaporti nei consolati all’estero, ma sarà possibile ottenerli solo sul territorio nazionale. Coloro che hanno la residenza all’estero dovranno rivolgersi agli uffici della loro ultima residenza bielorussa.