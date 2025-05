Le notizie di oggi: nuova ondata di Covid-19 in Asia, casi in Thailandia, Singapore, India e Hong Kong. Leader maoista ucciso nel Chhattisgarh; governo indiano promette fine insurrezione entro il 2026. Piogge torenziali e frane nel Sud della Cina: 4 morti e 17 dispersi. Gaza, almeno 85 le vittime di Israele da ieri; Borrell (Ue): "Metà delle bombe sono europee".

SUDAFRICA-TAIWAN-CINA

Il Sudafrica ha declassato lo status di Taiwan: l’Ufficio di collegamento di Taiwan è stato denominato Ufficio Commerciale di Taipei. Di recente, il ministro degli Esteri taiwanese Lin Chia-lung ha accusato la Cina di aver esercitato pressioni sul Sudafrica affinché adottasse queste misure. Questi cambiamenti evidenziano gli sforzi della Cina per esercitare la propria influenza in Africa e nel Sud globale. Proprio pochi giorni fa alla Casa Bianca Trump aveva incalzato Ramaphosa, il presidente del Sudafrica, con false accuse di genocidio bianco.

ASIA

In ampie aree dell'Asia, soprattutto in Cina, Thailandia, Singapore, India e Hong Kong, si registrano nelle ultime settimane forti aumenti delle trasmissioni di Covid-19, suscitando preoccupazioni per possibili ricadute regionali. Il governo indonesiano ha assicurato che il settore sanitario è ben preparato a gestire eventuali focolai futuri, mentre le autorità intensificano le misure precauzionali. La recente ondata di nuovi casi di Covid è guidata dalla variante JN.1, discendente dell'Omicron BA.2.86.

INDIA

Un leader maoista è stato ucciso in uno scontro con le forze di sicurezza indiane nello stato del Chhattisgarh. Nambala Keshava Rao, segretario generale del Partito Comunista dell’India (maoista), noto anche con diversi alias, tra cui Basavaraju, è tra 27 ribelli uccisi questa settimana. È la prima volta in tre decenni che un maoista di così alto rango viene ucciso dalle forze governative. Alcune zone del Chhattisgarh sono teatro da anni di un’insurrezione; il governo indiano ha promesso di porne fine entro marzo 2026.

CINA

Ci sono 4 morti e 17 dispersi a causa delle forti piogge nel sud della Cina. Provocate anche frane nella provincia sud-occidentale cinese di Guizhou. L’esercito è stato mobilitato per contribuire alle operazioni di soccorso. Le autorità hanno inoltre diramato avvisi di rischio per disastri nelle aree circostanti. La Cina sta affrontando ondate di calore più intense e durature e piogge torrenziali sempre più frequenti e imprevedibili a causa del cambiamento climatico.

GAZA - ISRAELE - EU

Raid israeliani hanno ucciso almeno 85 persone a Gaza nell'ultimo giorno. Il numero delle vittime continua a salire a causa dei bombardamenti incessanti. Mentre Bruxelles procede alla revisione dell'Accordo di associazione Ue-Israele, l’ex Alto rappresentante per gli Affari esteri Borrell ha affermato: "La metà delle bombe che cadono su Gaza sono fabbricate in Europa". Il Ministero della Salute di Hamas dichiara che 29 bambini e anziani morti nei giorni scorsi a Gaza sono stati registrati come “decessi legati alla fame”.

RUSSIA - UCRAINA

Le forze armate dell’Ucraina hanno effettuato con successo un attacco con i droni alla fabbrica russa Bolkovskaja nella regione meridionale di Orel, una delle principali strutture di produzione di componenti necessari per missili, velivoli e droni, e di microelettronica militare, da cui dipendono una ventina di altre fabbriche del complesso militare-industriale della Russia.

GEORGIA

Il governo del Sogno Georgiano di Tbilisi ha deciso di usare un altro strumento di pressione contro i contestatori, oltre agli arresti, la violenza e i licenziamenti, passando alla privazione della cittadinanza, come deciso per l’attivista Lasha Gabitasvili, noto per una rissa con due deputati della maggioranza e per altri episodi di protesta molto animata.