Siena (AsiaNews) - Il prof. Joseph Tritto è l'autore del libro “Cina Covid 19. La Chimera che ha cambiato il Mondo”, uscito oltre un mese fa per i tipi dell'editore Cantagalli. In esso, l'autore dà innumerevoli indicazioni scientifiche che portano a concludere che il virus non è presente in natura, ma è stato creato da un laboratorio di Wuhan e precisamente nel laboratorio di biosicurezza 4. Al di là delle responsabilità morali su quanto è successo - una pandemia che sta stravolgendo la vita e l'economia del mondo intero - lo scienziato guarda al futuro: è urgente che a livello mondiale si raggiungano regole per la ricerca sulle creazioni di virus in laboratorio, sul funzionamento dei laboratori a sicurezza P4, sui rapporti tra laboratori militari e civili, obbligando la Cina e gli altri Paesi a sottoscrivere una Convenzione sulle armi biologiche e tossiniche. Per gentile concessione dell'editrice Cantagalli.