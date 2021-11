di Fady Noun

È durato 30 minuti l’incontro di ieri in Vaticano fra il pontefice e Nagib Mikati. La preoccupazione per la situazione del Paese e le preghiere perché “Dio lo salvi da tutte le crisi”. Rinnovato l’invito per un viaggio apostolico nel Paese dei cedri. Respingere “l’odio, l’intolleranza, l’oppressione in tutte le sue forme e in tutti i luoghi”.