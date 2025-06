Uno strumento multimediale online dedicato a suor Tecla Merlo diffuso nel giorno dei 110 anni dalla nascita della concgregazione religiosa femminile nata nel solco dell'apostolato nella comunicazione promosso dal beato Giacomo Alberione. La superiora suor Anna Caiazza: "Un racconto per l'Asia, continente dove la vita ecclesiale è in grande fermento".

Milano (AsiaNews) – In occasione dei 110 anni dalla loro nascita, celebrati ieri, le Figlie di San Paolo, il ramo femminile della famiglia religiosa nata dal sogno del beato Giacomo Alberione di far dialogare con l’annuncio del Vangelo ogni linguaggio e forma di comunicazione, hanno lanciato una nuova iniziativa che guarda in maniera particolare all’Asia. Sono infatti da poche ore fruibili on line due nuove versioni in cinese mandarino e in coreano dello scrollytelling (una particolare forma di presentazione multimediale interattiva) dedicato a suor Tecla Merlo, stretta collaboratrice di dono Alberione e prima superiora generale delle Figlie di San Paolo.

Accanto queste due lingue dell’Estremo Oriente è stata inoltre introdotta anche una traduzione nel linguaggio dei segni, per offrire anche ai non udenti la possibilità di godere appieno dei contenuti. In un video di presentazione di queste novità compaiono gli interventi di suor Veronica Donatello, delegata della Conferenza episcopale italiana per le persone con disabilità e uno del cardinale Giorgio Marengo, arcivescovo di Ulan Bator, Mongolia.

Con questa iniziativa le Figlie di San Paolo proseguono il loro percorso verso una comunicazione più inclusiva, attenta a tutte le esigenze, aperta al mondo e alle nuove frontiere della Chiesa. L’Asia, con la sua vita ecclesiale in grande fermento, è certamente una di queste.

“Siamo davvero felici – commenta la superiora generale suor Anna Caiazza - di poter 'raccontare' la nostra cofondatrice, la venerabile suor Tecla Merlo, a tanti fratelli e sorelle lontani, nel continente asiatico, e a quanti potranno conoscere la sua storia, una storia che “profuma di Vangelo”, attraverso una comunicazione che utilizza il canale visivo-gestuale. E siamo felici che il lancio dello scrollytelling in mandarino, coreano e linguaggio dei segni avvenga oggi, nell’anniversario della nascita delle Figlie di San Paolo e nella domenica della Santissima Trinità, giorno a noi molto caro: nel 1961, proprio nella solennità della Santissima Trinità, suor Tecla Merlo offriva la propria vita per la nostra santificazione”.