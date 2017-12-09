Papa Leone XIV ieri ha ricordato che la grande santa italiana dei migranti sognava la missione inOriente come san Francesco Saverio. Un desiderio che le sue consorelle realizzarono nellp Zhejiang e dell'Henan dopo la sua morte fino alla chiusura forzata con l'avvento di Mao. E che oggi continua attraverso la famiglia scalabriniana che l'ha scelta come patrona in Asia.

Milano (AsiaNews) - Durante la sua breve visita nella regione italiana della Lombardia papa Leone XIV, insieme a Pavia la città dove si venerano le spoglie di sant’Agostino, ha fatto tappa anche a Sant’Angelo Lodigiano, la cittadina dove nacque santa Francesca Cabrini, una grande religiosa vissuta a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento che si fece migrante insieme ai migranti che dall’Italia allora partivano per l’America morendo a Chicago nel 1917. Ricordando questo suo servizio alla Chiesa, Leone XIV si è chiesto: “Che cosa c’è di più attuale oggi di un carisma missionario che si pone al servizio dei migranti?”.

Il pontefice ha però ricordato anche il modo in cui nacque questa scelta: Francesca Cabrini fin dall’infanzia sognava infatti di partire per la missione in Cina. E quando fondò le Missionarie del Sacro Cuore di Gesù nel 1880 mise la nuova congregazione religiosa sotto la protezione di San Francesco Saverio, di cui assunse lei stessa il nome. Fu poi papa Leone XIII a indicarle i migranti come la frontiera missionaria più importante in quel momento e nel 1889 lei stessa partì per gli Stati Uniti, dove imparò l’inglese e lo spagnolo e iniziò a fondare scuole, ospedali e orfanotrofi per i migranti in tutto il continente americano.

Quello che però in pochi sanno è che il suo sguardo d’amore verso l’Asia non venne mai meno. E il desiderio di raggiungere anche l’Estremo Oriente fu realizzato dalle sue consorelle dopo la morte di madre Cabrini. Nel 1926, infatti, sei suore Missionarie del Sacro Cuore – tre americane, due italiane e un’argentina – partirono da Seattle dirette in Cina. Al loro arrivo a Shanghai furono accolte da Joseph Loh Pa-hong, ricco industriale e filantropo, importante figura del cattolicesimo locale, che le aveva incontrate a Seattle. Fu lui a condurle a Kaishing, l’odierna Jiaxing nel vicino Zhejiang, dove iniziarono immediatamente la loro attività educativa.

Quattro anni più tardi, un secondo gruppo di missionarie raggiunse la Cina. Alcune insegnarono in una scuola gestita dai Padri Maristi a Wei Hwei Fu nella provincia dell’Henan, mentre altre si dedicarono all’insegnamento e alla gestione di un dispensario medico a Chang Te Fu. Nell’Henan le suore amministravano anche un orfanotrofio che accoglieva circa duecento bambini abbandonati e una prestigiosa scuola femminile destinata alle giovani dell’élite locale.

Molte studentesse si avvicinarono al cristianesimo grazie al contatto quotidiano con le missionarie. Negli anni Trenta entrò nella congregazione la prima novizia cinese, seguita in breve tempo da altre giovani, segno della crescente influenza delle suore nel territorio. La loro opera fu però poi ostacolata dagli eventi politici dell’epoca. Durante la guerra civile cinese, le forze comuniste guidate da Mao Zedong circondarono la zona in cui operavano nell’Henan, lasciandole isolate. Trasferitesi in un primo tempo nel sud del Paese furono poi costrette a rientrare negli Stati Uniti nel 1951.

Oggi le Missionarie del Sacro Cuore non hanno più proprie comunità in Asia, ma il carisma di madre Cabrini è portato avanti localmente dai missionari scalabriniani (il cui fondatore mons. Giovanni Battista Scalabrini aveva incoraggiato e accompagnato la religiosa lodigiana nella sua scelta di servizio ai migranti ndr). Nel 1957 Francesca Cabrini è stata infatti scelta come patrona della provincia dell’Asia e dell’Australia da questa congregazione religiosa. Oltre che nelle Filippine i missionari e le missionarie scalabriniane, sono presenti a Taiwan, in Indonesia, in Giappone e in Vietnam.

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